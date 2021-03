Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 8.3.2021 klo 15.15 (EET)

Nexstim Oyj julkistaa EU:n kasvuesitteen 6,6 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa viitaten aiemmin tänään julkaistuun yhtiötiedotteeseen liittyen noin 6,6 miljoonan euron suuruiseen merkintäoikeusantiin, että Yhtiö on laatinut osakeantiin liittyen EU:n kasvuesitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 8.3.2021. Yhtiön Hallitus on päättänyt julkaista EU:n kasvuesitteen 8.3.2021 ja se notifioidaan Ruotsiin.

Suomenkielinen EU:n kasvuesite on saatavilla arviolta 8.3.2021 lähtien Nexstimin verkkosivustolla osoitteessa www.nexstim.com/investors/rights-issue-2021 ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki. Lisäksi suomenkielinen EU:n kasvuesite on saatavilla Nasdaq Helsingin vastaanotossa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Englanninkielinen EU:n kasvuesite ja ruotsinkielinen tiivistelmä tulee olemaan saatavilla Nexstimin verkkosivustolla http://www.nexstim.com/investors/rights-issue-2021 arviolta 8.3.2021.

NEXSTIM OYJ

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com



Erik Penser Bank AB (Hyväksytty Neuvonantaja)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se







