Innofactor Oyj:n Tilinpäätös ja toimintakertomus 9.3.2021 klo 8.00

Innofactorin vuoden 2020 suomenkielinen vuosikertomus on julkaistu PDF-muodossa yhtiön internet-sivuilla: www.innofactor.com/fi/sijoittajille/tiedotteet-julkaisut-ja-selvitykset/#vuosikertomukset . Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2020 on julkaistu toimintakertomuksesta erillisenä yhtiön internet-sivuilla: https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/ .

Palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 on julkaistu yhtiön internet-sivulla: www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/#palkitseminen .

Vuosikertomuksen englanninkielinen käännös on saatavilla arviolta huhti-toukokuun vaihteessa.

Painetun vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta: ir@innofactor.com .

Espoossa 9.3.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

