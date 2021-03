March 09, 2021 04:45 ET

March 09, 2021 04:45 ET

ENEDO OYJ Pörssitiedote 9.3.2021 klo 11:45

Enedo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Enedo Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 9.3.2021 klo 10:00 Vantaalla.

Yhtiön 16.2.2021 julkistamassa pörssitiedotteessa kuvatun kokonaisjärjestelyyn (”Rahoitusjärjestely”) toteuttamiseksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään Rahoitusjärjestelyyn liittyvistä merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta annista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään merkintäetuoikeusannista, jonka nojalla voidaan antaa enintään 25 298 205 uutta osaketta 0,2 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Valtuutus merkintäetuoikeusantiin on voimassa 31.12.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia. Yhdellä osakkeella saa merkitä kolme uutta osaketta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista, jonka nojalla voidaan antaa enintään 35 000 000 uutta osaketta. Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Inission AB (publ):n (”Inission”) ja Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n merkittäviksi 0,2 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Valtuutus suunnattuun osakeantiin on voimassa 31.12.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia.

Enedo tiedotti 8.3.2021, että Finanssivalvonta on myöntänyt Inissionille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26§ mukaisen pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous. Poikkeusluvan edellytyksenä on, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa järjestelyä kannattavat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä.

Kaikki kokouksessa annetut äänet annettiin hallituksen ehdotuksen ja poikkeusluvan puolesta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 23.3.2021.

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

