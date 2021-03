NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 9.3.2021 KELLO 15:30

NOrdic ID Oyj vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu

Nordic ID ilmoitti 9.3.2021 julkaisemassaan tilinpäätöstiedotteessa julkaisevansa tilinpäätösdokumentit tilikaudelta 2020 verkkosivuillaan. Vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.nordicid.fi/wp-content/uploads/Nordic-ID-Oyj-Tilinpaatos-Toimintakertomus-ja-Tilintarkastuskertomus-2020.pdf

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski:

”Kuten jo tilinpäätöstiedotteessamme totesimme käyttöpääoma ja sen riittävyys ovat tasolla, joka edellyttää jatkuvaa seurantaa. Myös tilintarkastuksen yhteydessä samat aiheet nousivat esiin. Tilintarkastajan kanssa käydyt keskustelut ja suunnitelma käyttöpääoman varmistamiseksi antoi uskottavan kuvan toiminnan jatkuvuudesta. Tilikauden jälkeen solmitut merkittävät sopimukset ja niiden rahoittaminen ovat keskeinen työkalu käyttöpääoman varmistamiseksi. Viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö onnistui tervehdyttämään liikevaihtotasoaan lähemmäs koronapandemiaa edeltänyttä tasoa. Yhtiö pyrkii kaikin keinoin jatkamaan tätä positiivista liikevaihdon kehitystä.”

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi