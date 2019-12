Ramirent Oyj Pörssitiedote 5.12.2019 klo 9.30





Ramirent Oyj:n hallitus on nimittänyt Erik Bengtssonin Ramirent Oyj:n toimitusjohtajaksi 1. tammikuuta 2020 alkaen. Erik Bengtsson on toiminut 1. syyskuuta 2018 alkaen Ramirentin Ruotsin toiminnoista sekä konsernin kalustosta ja hankinnoista vastaavana johtajana. Erik Bengtssonilla on vahva tausta konevuokrausalalla. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän oli Ramirentin hallituksen jäsen maaliskuusta 2017 elokuuhun 2018 saakka. Lisäksi hän on toiminut alalla useissa johtotehtävissä vuodesta 2005 alkaen. Erik Bengtssonista tulee myös Loxam-konsernin johtoryhmän jäsen.

Uuden tehtävänsä ohella Bengtsson jatkaa nykyisessä tehtävässään, kunnes hänen seuraajansa on nimitetty.

Jukka Havia on nimitetty Ramirent Oyj:n varatoimitusjohtajaksi 1. tammikuuta 2020 alkaen. Hän raportoi Erik Bengtssonille. Liittyen Ramirentin itsenäiseen rooliin osana Loxam-konsernia, Jukka Havia osallistuu yhdessä Ramirent-konsernin toimitusjohtajan kanssa Ramirentin johtamiseen ja vastaa konsernin tukitoiminnoista. Jukka Havia aloitti Ramirent-konsernin talousjohtajana huhtikuussa 2019.

Ramirentin pääkonttori on jatkossakin Helsingissä.

"Olemme tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa Erikin ja Jukan nimityksistä uusiin tehtäviinsä Ramirentin ja Loxamin johtoryhmissä. He ovat molemmat erittäin kokeneita ja yhdessä Ramirentin osaavan johtoryhmän ja henkilöstön kanssa he jatkavat Ramirentin kehittämistä sen toimintamaissa. Loxam-konsernin puolesta toivotan molemmille menestystä uusissa tehtävissään”, sanoo Gérard Déprez, Ramirentin hallituksen puheenjohtaja.

