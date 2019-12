December 05, 2019 03:00 ET

Lehdistötiedote

5.12.2019 klo 10.00

Lotta Borgström Aktian sijoittajasuhde- ja viestintäjohtajaksi

KTM Lotta Borgström on nimitetty Aktian sijoittajasuhde- ja viestintäjohtajaksi 9.12.2019 alkaen. Borgström on työskennellyt Aktiassa vuodesta 2018 ja vastannut Aktian talousviestinnästä ja sijoittajasuhteista. Uudessa tehtävässään Borgström vastaa sijoittajasuhteiden lisäksi myös konsernin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa viestintätoimisto Hill+Knowltonissa sekä osakemeklarina Handelsbanken Capital Marketsissa. Borgström raportoi konsernin talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henrikssonille.

Aktia panostaa jatkossa entistä enemmän brändin rakentamiseen. Aktian nykyinen viestintäjohtaja Henna Tuominen, FM, siirtyy Aktian brändijohtajaksi. Tuominen vastaa Aktian brändin uudistamisesta laajentaen Aktian tunnettuutta hyvänä pankkina ja erinomaisena varainhoitajana.

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja

Puh. 010 247 6236