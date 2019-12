United Bankers Oyj

JOHDON LIIKETOIMET 5.12.2019 kello 10:45

United Bankers Oyj: Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Oy Castor-Invest Ab

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: von Troil, Carl Gustaf

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: United Bankers Oyj

LEI: 743700J2WO3J6XGFPG77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700J2WO3J6XGFPG77_20191205102304_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-04

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000081427

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 6 030 Yksikköhinta: 8,3 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 6 030 Keskihinta: 8,3 EUR

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Katariina Kataja, United Bankers Oyj

Sähköposti: katariina.kataja@unitedbankers.fi

Puhelin: 09 2538 0348, 040 527 1427



United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti: