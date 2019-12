AMSTERDAM, Niederlande, Dec. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Einführung eines neuen Standards für die Steuerberichterstattung, der sicherstellen soll, dass multinationale Unternehmen viel deutlicher offenlegen, wie viel und wo sie ihre Steuern zahlen, hat breite internationale Unterstützung gefunden.



Der Global Reporting Initiative (GRI) Tax Standard ist der erste weltweite Standard für eine umfassende Steuererklärung auf der Ebene der Staaten. Er unterstützt die öffentliche Berichterstattung über die Geschäftstätigkeit und den Zahlungsverkehr eines Unternehmens in Steuerhoheitsgebieten sowie über dessen Ansatz in Bezug auf Steuerstrategie und -koordination.

Großanleger, zivilgesellschaftliche Gruppen, Arbeitnehmerorganisationen und andere Interessengruppen haben alle ihre Unterstützung für den Tax Standard signalisiert, der dazu beitragen soll, den wachsenden Forderungen nach Steuertransparenz nachzukommen.

Der Tax Standard wurde als Reaktion auf die Bedenken über die Auswirkungen der Steuervermeidung auf die Fähigkeit von Staaten entwickelt, Dienstleistungen zu finanzieren und eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen – und um Klarheit darüber zu schaffen, wie viel Unternehmen zum Steuereinkommen der Länder beitragen, in denen sie tätig sind.

Diese jüngste Ergänzung zu den GRI-Standards – dem weltweit am weitesten verbreiteten Rahmenwerk für die Nachhaltigkeitsberichterstattung - ist nun für Unternehmen auf der ganzen Welt frei verfügbar.

Tim Mohin, GRI Chief Executive, sagte:

„Die Zahlung des gerechten Anteils an Steuern ist eine wichtige Möglichkeit für Unternehmen, die Kommunen, in denen sie ihren Standort haben, zu unterstützen. Allerdings sind zu viele Unternehmen nicht bereit, anzugeben, wie viel und wo sie Steuern entrichten. Der Tax Standard von GRI stellt diesen Status quo infrage, indem er klare Best Practices für die Offenlegung vorgibt.

Ich glaube, dass sich immer mehr Unternehmen anderen verantwortungsbewussten Marktführern anschließen und offenlegen werden, wie sie ihren Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nachkommen. Diese Unternehmen werden die Vorteile ihrer Führungsrolle nutzen können, indem sie die Beziehungen zu Staaten, Anlegern, der Zivilgesellschaft, Verbrauchern und anderen Interessengruppen verbessern.“

Fiona Reynolds ist CEO von PRI (Principles for Responsible Investment), dem weltweiten Anlegernetzwerk von über 2.600 Unterzeichnern, die zusammen mehr als 89 Billionen USD verwalten. Sie sagte:

„Steuervermeidung ist ein führender Treiber für Ungleichheit. Daher ist ein verantwortungsbewusster Umgang der Unternehmen mit Steuern unerlässlich. Das PRI-Netzwerk führt die Bemühungen um eine aussagekräftigere Offenlegung der Steuern von Unternehmen an. Der neue Tax Standard von GRI stellt eine Weiterentwicklung der Steuertransparenz dar und bietet ein dringend benötigtes und ambitioniertes Rahmenwerk für die Steuerberichterstattung von Unternehmen.“

Olivier Boutellis-Taft, Chief Executive von Accountancy Europe, merkte an:

„Der neue Standard für die Steuerberichterstattung von GRI ist ein wichtiger Beitrag, um der Forderung von Interessengruppen nach Transparenz bei den Unternehmenssteuern gerecht zu werden. Accountancy Europe steht für Transparenz und Vertrauen: Deshalb möchten wir GRI Lob aussprechen für ihr bahnbrechendes, von großer Ausgewogenheit geprägtes Angebot hinsichtlich der Berichterstattung in diesem sensiblen Bereich und für die Bereitstellung eines globalen, sinnvollen und praktischen Formats für Unternehmen, die sich bereit erklären, zu erläutern, wie sie ihre Steuerangelegenheiten handhaben. Wir freuen uns darauf, bei Steuer- und anderen wichtigen Nachhaltigkeitsfragen weiterhin mit GRI zusammenzuarbeiten.“

Daniel Bertossa, Assistant General Secretary von Public Services International, dem weltweiten Gewerkschaftsverband, sagte:

„ Steuervermeidung ist mit hohen Humankosten verbunden, da sie die Fähigkeit der Staaten untergräbt, qualitativ hochwertige öffentliche Dienstleistungen zu erbringen und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Ohne ein faires und angemessenes Steuersystem können wir drängende globale Themen wie Armutsbekämpfung, Klimawandel und Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung nicht angehen.

Weltweit wächst die Wut über die Unfähigkeit der Staaten, sich der Themen anzunehmen, die den Menschen wichtig sind, was das Vertrauen in öffentliche Institutionen untergräbt. Der Tax Standard von GRI ist absolut notwendig, um multinationale Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen und sicherzustellen, dass die Staaten eine faire Steuerpolitik entwickeln können, die zur Finanzierung von Dienstleistungen und zur Wiederherstellung des öffentlichen Vertrauens erforderlich ist.“

Alex Cobham, Chief Executive des Tax Justice Network, sagte:

„Jedes Jahr verliert die Weltwirtschaft, in der wir alle leben und arbeiten, schätzungsweise 500 Milliarden US-Dollar an multinationale Unternehmen, die nicht die Steuern zahlen, die sie den Staaten schulden – dies sind 500 Milliarden USD, die jedes Jahr bei der Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen und Investitionen in unseren Kommunen fehlen. Diese Ungerechtigkeit und die daraus resultierende weltweite Ungleichheit wurden zum Teil ermöglicht, weil zuverlässige und vergleichbare Informationen der Staaten über die Steuern, die multinationale Unternehmen zahlen, fehlen. Deshalb müssen wir unsere Herangehensweise in Bezug auf Steuern neu ausrichten, angefangen bei dem entscheidenden Aspekt der Transparenz. Diese ist durch die Einführung des neuen Tax Standard von GRI erreichbar.“

Gary Kalman, Executive Director der FACT-Koalition (Financial Accountability and Corporate Transparency), sagte:

„Der Tax Standard von GRI ist die bisher klarste und bedeutendste Anerkennung des globalen Trends hin zur Steuertransparenz für multinationale Unternehmen. Der Standard ist sowohl notwendig als auch ausgewogen. Wir fordern Unternehmen auf, diesen Standard schnell zu implementieren und ihn zum Vorbild für Transparenz zu machen, die in naher Zukunft weltweit übliche Praxis sein wird.

„Der Prozess, aus dem dieser Standard hervorging und der zahlreiche Interessengruppen einschloss, stellt sicher, dass die Informationen für Anleger hilfreich und für Unternehmen praktikabel sind. Auf Basis dessen hat GRI etwas Seltenes erreicht: Sie haben einen Standard geschaffen, der sowohl relativ einfach als auch enorm wirkungsvoll ist.“

Weitere zustimmende Zitate hinsichtlich des Tax Standard sind verfügbar, darunter von folgenden Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen: Aberdeen Standard Investments, Hermes Investment Management, MFS Investment Management, Oxfam, Paul Tang MEP, Tax Research UK, Royal London Asset Management, VBDO (Niederländischer Verband der Anleger für nachhaltige Entwicklung).

Erfahren Sie mehr und laden Sie den neuen GRI Tax Standard (bekannt als GRI 207: Tax 2019) herunter.

Der Tax Standard wurde von einem aus Vertretern zahlreicher Interessengruppen bestehenden Technischen Komitee entwickelt, das vom Global Sustainability Standards Board , dem unabhängigen Gremium von GRI zum Festlegen von Standards, ernannt wurde. Die Entwicklung wurde durch globale Konsultationen unterstützt, einschließlich einer öffentlichen Kommentarphase, während der es eine starke Unterstützung vonseiten der Anleger gab .

Der Tax Standard baut auf den Zielen des OECD-Projekts zu Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS ) auf, das von großen multinationalen Unternehmen (in OECD-Ländern) verlangt, den Steuerbehörden länderbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. Der Tax Standard von GRI legt den Schwerpunkt auf die öffentliche Berichterstattung, durch die die Steuerdaten allen Beteiligten zur Verfügung stehen. Der Tax Standard gilt weltweit.

Schätzungen über das Ausmaß der Steuervermeidung hinsichtlich der Einnahmeausfälle der Staaten belaufen sich auf 500 bis 600 Milliarden USD pro Jahr (laut UNU-WIDER und dem International Monetary Fund ).

Die Global Reporting Initiative (GRI) ist eine unabhängige internationale Organisation, die Unternehmen und anderen Organisationen hilft, ihre Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit zu verstehen und zu kommunizieren.

