荷兰阿姆斯特丹, Dec. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 项旨在确保跨国企业更加明确其纳税金额及地点的税务申报新标准得到国际社会的广泛支持。

全球报告倡议组织（GRI）税收标准是国别层面全面税收披露的首个全球标准。这一标准支持税收管辖范围内公司经营活动和收支的公开报告，以及公司税收策略和治理方法的公开披露。

主要投资机构、公民社会团体、劳工组织和其他利益相关者均表示支持此税收标准，因为这将有助于满足上述各方不断增长的税务透明度要求。

逃税对政府为服务提供资金和支持可持续发展的能力造成影响，制定此项税收标准正是出于对这一关切的回应，同时也为明确公司对其经营所在国家的税收贡献。

作为GRI标准（世界使用最广泛的可持续发展报告框架）的最新补充，这一标准现已向世界各地的组织免费提供。

GRI执行长Tim Mohin表示：

“支付公平的税收份额是公司支持其经营所在社区的主要方式。然而，太多企业不愿意披露其缴税的数量及地点。GRI的税收标准总结出了明确的披露最佳实践，对这一现状提出挑战。

我相信更多公司会加入现已走在前列的其他负责任企业的行列，展示他们如何履行对社会的义务。通过改善与政府、投资者、公民社会、消费者和其他利益相关方的关系，这些企业将通过发挥领导力而受益。”

Fiona Reynolds是PRI（联合国责任投资原则）首席执行官。PRI由2600多个签署方组成的全球投资机构网络，管理总金额超过89万亿美元。她表示：

“逃税是不公平的一项主要因素，因此，负责任的企业征税方法至关重要。PRI始终发挥领导作用，推动更有意义的企业信息披露。GRI的新税收标准标志着税收透明度的进步，并为公司纳税报告提供了迫切需要且具有雄心的框架。”

欧洲会计师联盟执行总裁Olivier Boutellis-Taft表示：

“GRI的新税收披露标准是解决利益相关方对公司税收透明度需求的重要贡献。欧洲会计师联盟支持透明和信任：因此，我们赞扬GRI以出色的平衡方式在这一敏感领域针对税务申报所进行的开创性工作，以及他们为需要对税收事务进行说明的公司所提供的全球适用、有意义且实用的标准方法。我们期待就税收和其他关键的可持续性问题继续与GRI合作。”

全球贸易劳工联盟国际公共服务部门助理秘书长Daniel Bertossa表示：

“逃税会造成高昂的人力成本，因为它损害了政府提供优质公共服务和促进经济发展的能力。如果没有公平和健全的税收制度，我们就无法解决减贫、气候变化和实施可持续发展目标等紧迫的全球问题。

因政府无力处理人们关切问题而产生的愤怒情绪在世界各地滋长，侵蚀着人们对公共机构的信任。对于要求跨国公司承担责任并确保政府能够制定出为服务提供资金和恢复公众信心的必要公平税收政策而言，GRI税收标准显然必不可少。”

税收正义网执行总裁Alex Cobham表示：

“每年，包含我们所有人生活和工作的全球经济都会因跨国公司未缴纳其应缴税款而损失约5000亿美元——这意味着每年用于资助公共服务和投资于我们社区的资金减少了5000亿美元。真实可靠、可供对比的跨国公司纳税国别信息的缺乏在一定程度上造成了这种不公平及其引发的全球不平等问题。因此我们需要重新规划对税务的处理方法，而这将从采用GRI新税收标准以实现至关重要的透明度开始。”

FACT（财务责任和公司透明度）联盟执行董事Gary Kalman表示：

“对跨国公司税务透明度这一全球趋势而言，GRI的税收标准是迄今为止最明确、最重大的一项认可。该标准兼具必要性和平衡性。我们敦促各公司迅速实施该标准，并助力其成为透明度领域的典型模式，迅速成为全球普及的做法。

“由多方利益相关者制定标准的流程确保了信息对投资方的实用性和对于公司的可行性。由此，GRI完成了一项可谓并不多见的工作：他们制定出了相对而言较为直接简明但同时又极具效力的标准。”

编者注释

可提供支持税收标准的表示赞成的其他引述，包括以下公司、组织和个人：阿伯丁标准投资公司；赫尔墨斯投资管理公司；全盛资产管理；牛津饥荒救济委员会（Oxfam）；保罗·唐（欧洲议会议员）； 英国税收研究；皇家伦敦资产管理公司；VBDO（荷兰可持续发展投资者协会）。

了解更多信息并下载新的GRI税收标准（拟定名为2019 GRI 207：税收）。

该税收标准由GRI的独立标准制定机构——全球可持续发展标准委员会所任命的多方利益相关者技术委员会起草。标准的编制过程借鉴了全球咨询意见，其中在公众意见咨询阶段，投资机构表现出强烈支持。

税收标准以经合组织“税基侵蚀和利润转移框架”（BEPS）的目标为基础而制定。该框架要求（经合组织国家的）大型跨国公司按国别向税务机关提供相关数据。GRI税收标准注重公开申报，使所有利益相关者都可获知税务信息，并且全球适用。

就政府收入损失而言，逃税的规模每年介于5,000亿美元至6,000亿美元之间 （数据来源：联合国大学世界发展经济研究所 及 国际货币基金组织）。

全球报告倡议组织（GRI）是一家独立的国际组织，其宗旨是帮助企业和其他组织了解和传达其可持续性影响。

联系方式

Tom Whittles – GRI高级媒体关系部经理

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