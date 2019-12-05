荷蘭阿姆斯特丹, Dec. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全新的稅務報告標準經已推出，這個獲得廣泛國際支持的舉措旨在確保跨國公司更清晰了解他們已繳付的稅項和繳納的地點。

Global Reporting Initiative (GRI) 的《稅務標準》是第一個在各國家/地區層面落實的全面稅務披露全球標準。它支持公開報告公司在稅務司法管轄範圍內的業務活動和付款資訊，以及他們的稅務策略和治理方針。

主要投資者、民間社會團體、勞工組織和其他持份者都表示支持此稅務標準，因其有助滿足他們對稅務透明度日益增長的需求。

制定《稅務標準》旨在回應避稅對影響政府資助服務和支持可持續發展能力的關注，並明確指出公司為營運業務所在國家/地區的稅收作出了多少貢獻。

作為 GRI 標準（全球最廣泛採納的可持續報告框架）的最新補充準則，現已免費向世界各地的組織提供。

GRI 行政總裁 Tim Mohin 說：

「支付公平的稅款是公司對營運業務所在社區表達支持的主要方式。然而，有太多企業不願透露他們繳納稅款的金額和地點。GRI 的《稅務標準》透過概述明確的最佳披露手法來挑戰這個現狀。

我相信未來會有更多公司加入其他負責任的領導者，以展示他們如何履行他們的社會義務。這些企業將透過改善與政府、投資者、民間社群、消費者和其他持份者的關係，從他們的領導力中獲益。」

Fiona Reynolds 是 PRI (Principles for Responsible Investment) 的行政總裁，該組織擁有 2,600 多個簽署方的全球投資者網絡，共同管理超過 89 萬億美元的資產。她說：

「避稅是導致不平等的主要因素，因此，企業以負責任的方式納稅非常重要。PRI 一直致力推動更有意義的公司披露手法。GRI 的全新《稅務標準》標誌著稅收透明度得以進一步發展，並為企業稅收報告提供一個急需而且抱負遠大的框架。」

Accountancy Europe 行政總裁 Olivier Boutellis-Taft 說：

「GRI 的全新稅務披露標準為滿足持份者對公司稅務透明度的需求方面作出了重大貢獻。Accountancy Europe 代表透明和信任：因此，我們大力表揚 GRI 在這個敏感領域推行創新報告中取得平衡，並為選擇解釋其稅務處理方式的公司提供一個全球通用、有意義而實用的方式。我們期待在稅務和其他關鍵的可持續問題上繼續與 GRI 合作。」

全球工會聯合會的 Public Services International 公共事務助理秘書長 Daniel Bertossa 說：

「避稅會帶來高昂的人力資源成本，因為它會削弱政府提供優質公共服務和促進經濟發展的能力。沒有公平和適當的稅收制度，我們就無法解決各個迫切的全球性問題，例如減貧、氣候變化和落實可持續發展目標。

越來越多人對政府無法解決大眾關心的問題感到憤怒，而這正在削弱大家對公共機構的信任。就讓跨國公司負責並確保政府能夠制定公平稅收政策，藉此為公共服務提供資金和恢復公眾信心，GRI 的《稅務標準》是絕對必要的。」

Tax Justice Network 行政總裁 Alex Cobham 說：

「每年，我們所有人賴以生存的全球經濟會因跨國公司未繳欠稅而損失大約 5,000 億美元，這表示每年我們缺乏 5,000 億美元來資助公共服務和將投資投入社區。這種不公義現象及不斷加劇的全球不平等情況，在某種程度上是基於企業缺乏關於跨國公司所繳稅項的可靠資訊，以便按不同國家作出比對。正因如此，我們需要重新設計稅務方針，第一步是透過採用 GRI 的全新《稅務標準》來實現必要的透明度。」

FACT (Financial Accountability and Corporate Transparency) Coalition 執行董事 Gary Kalman 說：

「GRI 的《稅務標準》是迄今為止公認為針對跨國公司稅務透明度全球趨勢的最清晰、最重要準則。這個標準既必要又能顧全平衡。我們謹此敦促公司迅速落實這個標準，並盡力使它成為透明度的模型，讓它可盡快成為全球通用的做法。

制定此標準的多持份者流程可確保資訊同時對公司和投資者有用。因此，GRI 做了可說是罕有的事：他們制定了一套相對直接但具有巨大影響力的標準。」

編輯備註

可提供更多支持《稅務標準》的引述，包括下列公司、組織和個別人士：Aberdeen Standard Investments、Hermes Investment Management、MFS Investment Management、Oxfam、Paul Tang MEP、Tax Research UK、Royal London Asset Management、VBDO (Dutch Association of Investors for Sustainable Development)。

歡迎了解更多資訊並下載全新 GRI 稅務標準 (將改稱為 GRI 207: Tax 2019)。

《稅務標準》由多方持份者技術委員會草擬，並由 GRI 的獨立標準制定機構 Global Sustainability Standards Board 任命。標準的發展受益於全球諮詢，當中包括公眾意見諮詢期，當時獲得投資者的大力支持。

《稅務標準》建立在 OECD 框架的稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 目的之上，其中要求大型跨國公司（在 OECD 國家）向稅務管理部門提供國家層面數據。GRI 的《稅務標準》專注於公開報告，讓所有持份者都能取得稅務資訊，且全球適用。

按政府損失收入計算，估計避稅規模為每年 5,000-6,000 億美元之間（根據 UNU-WIDER 和 International Monitory Fund 的數據）。

Global Reporting Initiative (GRI) 是一個獨立的國際組織，旨在幫助企業和其他組織了解並傳達他們對可持續發展的影響。

聯絡人：

Tom Whittles – GRI 高級媒體關係經理

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