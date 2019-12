Mikko Pilkama nimitetty Heeros Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi

5.12.2019 13.50

KTM Mikko Pilkama aloittaa Heeros Oyj:n toimitusjohtajana 1.1.2020.

Heeros tiedotti 12.9. toimitusjohtajan vaihtumisesta.

Mikko Pilkama on nimitetty Heeros Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa Yhtiön palveluksessa 9.12.2019 ja toimitusjohtajan tehtävässä 1.1.2020. Nykyinen toimitusjohtaja Matti Lattu jatkaa toimitusjohtajana 31.12.2019 asti ja yhtiön palveluksessa helmikuun loppuun asti.

Pilkama on aikaisemmin toiminut merkittävissä johtotehtävissä useissa IT- ja finanssialan yrityksissä kuten Basware, CGI, Nets ja Luottokunta. Hän tuo Heerokseen rautaista osaamista SaaS-pohjaisen liiketoiminnan kannattavan ja kestävän kasvun rakentamisesta. Pilkama on 25-vuotisen työuransa aikana hankkinut kokemusta myös kansainvälisiltä areenoilta mikä on Heeroksen tulevien vuosien kannalta erinomainen asia.

Osana palkitsemista Pilkamalle tullaan toteuttamaan osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmä, jonka enimmäismäärä on yhteensä 125.000 osaketta ja/tai osakkeeseen oikeuttavaa optiota.

“Hallitus teki laajan haun uuden toimitusjohtajan löytämiseksi. Mikko erottui vahvalla kokemuksella teknologiapohjaisen palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Hän puhuu SaaSsia ja ymmärtää ihmisiä. Asiakkaat ovat Mikon ajattelun keskiössä. Näillä eväillä lähdetään nyt viemään Heerosta seuraavaan vaiheeseen. Yhtiön palveluilla on laaja tyytyväinen käyttäjäkunta, joille Heeros tarjoaa kehittyviä digitaalisia ratkaisujaan yhdistettynä alan parhaimpaan asiakaspalveluun” toteaa hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila.

Mikko Pilkama: “Kiitän ensinnäkin Heeroksen hallitusta luottamuksesta ja mahdollisuudesta päästä johtamaan taloushallinnan pilvipalveluiden edelläkävijää sen seuraavassa kehitysvaiheessa.

Heeroksella on hyvät tuotteet, vahva tiimi ja osaaminen sekä skaalautuva SaaS-liiketoimintamalli, jonka pohjalta seuraavat kehitysvaiheet on hyvä rakentaa. Pidän hienona mahdollisuutena päästä hyödyntämään kaikkea johtamis- ja kehittämiskokemustani suomalaisomisteisessa kansainvälistyvässä kasvuyhtiössä.

Odotan innolla tutustumista Heeroksen asiakkaisiin ja asiantuntijoihin päästäkseni rakentamaan yhtiön seuraavan vaiheen menestystarinaa yhdessä heidän kanssaan”

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.