SAN FRANCISCO, 05 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- rideOS , une plateforme technologique conçue pour accélérer le déploiement mondial, en toute sécurité, des flottes de transport de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui l'ajout des visionnaires majeurs de la cartographie et de l'automobile Brian McClendon et Ralf Lenninger à son comité consultatif. Véritables pionniers de ce secteur d'activité, ils rejoignent le comité consultatif au moment où rideOS procède à une rapide expansion de sa présence sur le marché européen. Depuis l'ouverture d'un bureau à Berlin début 2018, la société développe ses unités technologiques et commerciales à travers l'Europe. Cette année, rideOS a inauguré sa Ridehail API Platform , qui ne cesse de gagner en notoriété à l'échelle mondiale.

« Je ressens à la fois de l'enthousiasme et de la reconnaissance à l'idée que ces deux géants du secteur rejoignent le comité consultatif de rideOS », a déclaré Justin Ho, cofondateur et PDG de rideOS. « Je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons rendre le ride-hailing (VTC) accessible à la population mondiale, et poursuivre notre parcours de création d'un environnement sûr pour les véhicules autonomes. »

Brian McClendon a un parcours professionnel d'homme d'affaires et responsable technique de systèmes d'information géographique (SIG). En 2004, sa startup de cartographie numérique, Keyhole, a été acquise par Google, devenant la base de Google Earth. Pendant ses 10 années passées chez Google, il est devenu vice-président de Google Maps, Google Earth, et Google Street View. Brian McClendon a rejoint Uber en 2015 en tant que vice-président pour la cartographie. Il a récemment cédé sa place pour regagner sa ville natale au Kansas et devenir professeur-chercheur à l'université du Kansas.

« rideOS est en train de construire la technologie qui accélèrera le déploiement mondial sécurisé des flottes de transport de prochaine génération, et je suis très heureux de rejoindre l'équipe en tant que conseiller », a déclaré Brian McClendon. « Ayant dirigé des équipes de cartographie et d'unités autonomes chez Uber et Google, je constate que la technologie des véhicules autonomes progresse de manière inouïe, et je suis convaincu que rideOS jouera un rôle déterminant à l'avant-garde de ce secteur. »

Ralf Lenninger est un haut dirigeant de l'un des plus grands fournisseurs de technologies automobiles basés en Allemagne, et l'ancien directeur général pour leurs Intelligent Transport Solutions. Il s'est forgé une profonde expertise automobile au fil de plus de quarante années passées dans ce secteur d'activité. Ralf Lenninger a rejoint la division Siemens Infineon en 1984 en tant qu'ingénieur développement et applications, et a ensuite occupé de nombreux postes en relation avec les technologies automobiles pour l'entreprise.

« Je ne cesse d'admirer le travail de rideOS, qui relève l'un des défis urbains les plus impressionnants que constituent la circulation et les embouteillages en développant des API complexes pour l'expédition, le rééquilibrage de la flotte et le routage, par exemple. Ces API permettront aux villes de devenir plus efficaces et plus rentables », a souligné Ralf Lenninger. « Je suis impatient de rejoindre le comité consultatif de la société pour l'aider à se développer à l'échelle mondiale, en commençant par l'Europe, et à construire l'infrastructure numérique indispensable pour accroître la sécurité des routes qui seront inévitablement partagées par des véhicules conduits par l'homme et des véhicules autonomes. »

