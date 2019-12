NEXT GAMES OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 5.12.2019 klo 16:40



Next Games jatkaa Blade Runner Nexus -pelin koemarkkinointia vuoden 2019 loppuun asti ja vuoden 2020 puolelle. Yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti yhtiö ilmoittaa koemarkkinointivaiheen jatkamisesta, sillä yhtiön aiemmin ilmoittaman tavoitteen mukainen yhden pelin vuosittainen julkaisutahti ei pelin koemarkkinointivaiheen jatkamisen ansiosta täyty vuoden 2019 osalta.



Yhtiö päivittää liiketoimintanäkymiään liikevaihdon osalta ja arvioi liikevaihdon pysyvän noin vuoden 2018 tasolla aiemmin arvioidun maltillisen kasvun sijasta.



Päivitetyt liiketoimintanäkymät 2019



Yhtiö arvioi vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän noin vuoden 2018 tasolla. Yhtiö pyrkii pidemmällä aikavälillä kulurakenteen muutoksen ansiosta kohti jatkuvaa kassavirtaneutraalia tilannetta. Yhtiön kustannussäästöohjelman puitteissa yhtiö odottaa saavuttavansa 550 tuhannen euron säästön kuukausitasolla palkoissa, hallinto- ja tuotekehityskuluissa, yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna vuoden 2018 toisen puoliskon kuukausittaiseen keskitasoon.



Aiemmin julkaistut liiketoimintanäkymät 2019



Yhtiö tavoittelee vuoden 2019 aikana maltillista liikevaihdon kasvua vuoteen 2018 nähden, sekä kulurakenteen muutoksen ansiosta pyrkii pidemmällä aikavälillä kohti jatkuvaa kassavirtaneutraalia tilannetta. Yhtiön kustannussäästöohjelman puitteissa yhtiö odottaa saavuttavansa 550 tuhannen euron säästön kuukausitasolla palkoissa, hallinto- ja tuotekehityskuluissa, yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna vuoden 2018 toisen puoliskon kuukausittaiseen keskitasoon.



