MONTRÉAL, 05 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champs D’Or En Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (BGF) (Bourse de croissance TSX: ¨BGF¨) annonce que suite au communiqué du 17 octobre 2019 relatif à la fin des travaux estivaux de son programme de prospection et de cartographie géologique de 2019 réalisé à St-Simon-les-Mines (Beauce, Québec), plus de 200 échantillons de roc ont été envoyés au laboratoire pour préparation et analyse. Ces échantillons de roc comportaient un grand nombre de rainures d’affleurement rocheux et de tranchées.



« Nous sommes les premiers à avoir réalisé un échantillonnage systématique des affleurements de roches sédimentaires et volcaniques du secteur de St-Simon-les-Mines » a déclaré Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields. « De plus, il est important de souligner que Champs D’Or en Beauce est aussi la première entreprise d’exploration minière dédiée et vouée à la recherche de la source des dépôts historiques de placers aurifères de la Beauce. »

250 ÉCHANTILLONS DE ROC PRÉLEVÉS POUR ANALYSE

Sous la supervision de Marc Richer-LaFlèche, Ph.D. Geo de l’INRS, 170 échantillons ont été concassés et envoyés à Activation Laboratories (Actlabs) à Ancaster, Ontario pour être analysés par la méthode d'activation neutronique instrumentale (INAA) pour analyser l'or et les éléments traceurs de minéralisations aurifères. 80 autres échantillons de roc sont en préparation pour être envoyés à Actlabs pour fins d’analyse.

UN PREMIER GRAND ÉCHANTILLONNAGE SYSTÉMATIQUE DU ROC AUTOUR DES PLACERS

Même si la région de St-Simon-les-Mines est reconnue pour ses nombreuses exploitations de placers aurifères, les données sur la géologie du socle rocheux sont parcellaires et vagues. Pour ce secteur de la Beauce, les rares données, comprises dans le système d’informations géominières du MERN (SIGEOM), indiquent que très peu de travaux de cartographie géologique et d’échantillonnage du roc (et de géochimie) ont été réalisés par le passé.

Les travaux effectués au cours du siècle dernier, ainsi que ceux réalisés au cours du XIXe siècle, étaient majoritairement concentrés sur l’exploitation des placers aurifères ou sur la réalisation de forages d’exploration dans le Quaternaire (ex. forages à circulation renversé (RC) et Sonic dans le mort-terrain). Ces sondages servaient à évaluer la ressource ou à explorer le corridor des placers aurifères.

Champs d'Or en Beauce est donc la première société à avoir complété un échantillonnage systématique des principaux affleurements des unités lithologiques présentes dans les bassins versants de la rivière Gilbert et du ruisseau Giroux. Compte tenu de l’existence de plusieurs veines de quartz observées dans les affleurements et de leur importance dans la formation de gîtes d’or, les volets tant structuraux que géochimiques des travaux réalisés en 2019 ont fait l’objet d’une attention particulière.

L’équipe d’exploration a systématiquement effectué la prospection, l’échantillonnage et la cartographie des principaux affleurements, situés de part et autres de la rivière Gilbert et du ruisseau Giroux et plus spécifiquement entre le Rang St-Charles et le Rang VI. Les travaux visaient à améliorer la connaissance de la géologie et plus spécifiquement de la géologie structurale, et à préciser la géochimie des roches sédimentaires et volcaniques du secteur. Une attention particulière a été portée à l’échantillonnage des différentes générations de veines de quartz du secteur.

Robert Gagnon, P. Geo., une personne qualifiée selon les directives du Règlement 43-101, a examiné et est responsable des informations techniques présentées dans ce communiqué.

AFFICHE COMPILATION DES TRAVAUX DISPONIBLE

Cette affiche de compilation des travaux réalisés à St-Simon-les-Mines par Champs D’Or En Beauce a été présentée au congrès, Québec Mine et Energie 2019, par Marc Richer-LaFlèche, Ph.D. Geo de l’INRS dans la catégorie des projets géoscientifiques québécois.

L’affiche peut être téléchargée à partir du site web de la société. www.beaucegold.com

Affiche : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99ea06ce-999a-4794-b996-75bca587174e

PLACEMENT PRIVÉ D’ACTIONS ORDINAIRES ET D’ACTIONS ACCRÉDITIVES

La société annonce qu’elle procèdera à un placement privé sans l'entremise d'un courtier de 500 unités à un prix de $1000 par unité. Chaque unité se compose de 4000 actions accréditives à un prix de 0,15$ par action, de 4000 actions ordinaires à un prix de 0,10$ par action et de 4000 bons de souscription, chaque bon de souscription permettant à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la société à un prix de 0,18$ pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque action ordinaire émise en vertu du placement aura une période de non-négociabilité d’une durée de quatre (4) mois à compter de la clôture du placement. Le produit net du placement sera utilisé pour les fins d’exploration et de dépenses générales d’opération. Ce placement privé est assujetti à l’approbation de la bourse canadienne de croissance et des autorités règlementaires

À propos de Beauce Gold Fields

Les Champs d’Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d’exploration aurifère.

Le projet des Champs d'Or en Beauce comprend une propriété aurifère unique située dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, dans le sud du Québec. Le projet est composé de 152 titres miniers appartenant à 100% à BGF. La propriété renferme, entre autres, une unité sédimentaire aurifère non consolidée de six kilomètres de long (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). La morphologie des particules et pépites d’or contenues dans la saprolite indique une source d'or proximale provenant vraisemblablement du substratum rocheux de la Formation de Beauceville. Cette source locale de l’or explique l’intérêt de la société à prospecter le socle rocheux du secteur de St-Simon-les-Mines. La stratégie d’exploration de BGF devrait permettre de nouvelles découvertes d’or. Notez que la propriété a été le site, entre 1860 et 1960, des plus grandes mines d'or de placer dans l’est du Canada.

La Beauce est le dernier camp minier historique de type placers aurifères au Canada qui n’est pas exploré pour son potentiel aurifère dans le roc (« Hard Rock »). Notre projet montre beaucoup de similitudes au projet d’exploration aurifère de White Gold au Yukon et à celui du district de Cariboo en Colombie-Britannique. Ce deux régions sont des anciens camps miniers historiques (de type placers) qui ont fait l’objet de programmes d’exploration et qui ont permis la délimitation d'importantes découvertes aurifères dans le roc.

Une présentation des Champs d'Or de la Beauce est disponible sur le site web de la compagnie www.beaucegold.com.

Décharge de responsabilité :

