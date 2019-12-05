紐約水牛城, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 是一家致力研究、開發及商業化治療癌症和相關疾病的新療法的全球生物製藥公司，今天宣佈已直接與一群機構投資者以私人投資形式出售其普通股。私人投資的主要投資者為 Kingdon Capital Management, LLC。扣除銷售費用後，這項交易預期為 Athenex 帶來 6,000 萬美元的總收益。該交易的淨收益預計用於資助口服紫杉醇和 eacequidar 的臨床發展及監管活動、治療光化性角化病的 tirbanibulin 軟膏的臨床監管活動、商業化活動（包括推 口服紫杉醇和 eacequidar 前的活動）、製造設施。以及營運資金和一般企業用途。



公司將以每股 15.3 美元的購買價發行 3,945,750 股普通股，總收益為 6,000 萬美元。私人投資預計將於 2019 年 12 月 9 日 結束，具體取決於慣例成交條件。

SunTrust Robinson Humphrey 在此次私投資中擔任公司的獨家配售代理。

普通股股票的發行尚未根據經修訂的 1933 年證券法（「證券法」）或適用的國家證券法進行登記，並根據「證券法」的註冊要求和適用的國家證券法規定的類似豁免提供股份。在發售結束時，公司將與投資者簽訂註冊權協議，據此，公司將同意向美國證券交易委員會提交註冊聲明，以便轉售本次非公開發行股票。

本新聞稿不構成出售提議或招標購買這些證券的提議，也不得在任何州或其他司法管轄區內提供或出售這些證券。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格，此類提議、招攬或出售都是非法的。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年， Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以非吸收 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶及英國曼徹斯的多個地方設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續經營的歷史仍有可能持續；將 CIDAL 資產整合到現有業務中的能力；競爭；知識產權風險；與在中國開展業務有關的風險；不確定何時（如有可能），我們將在重慶工廠重新開始生產 API；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為：http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

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投資者關係：

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LifeSci Advisors, LLC 執行董事

直線：212-915-2564

Athenex, Inc.：

Randoll Sze

財務長

電郵： RandollSze@athenex.com