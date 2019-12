La fusion ajoute une envergure considérable à TELUS International et porte sa valeur croissante à environ 5 milliards de dollars canadiens

Un potentiel de croissance supplémentaire positionne TELUS International pour une future introduction en bourse au cours des 12 à 24 prochains mois

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (T-TSX ; NYSE-TU) a annoncé aujourd'hui par l'intermédiaire de TELUS International, un innovateur de l'expérience client qui conçoit, construit et fournit des solutions numériques de nouvelle génération pour des marques mondiales, avoir convenu d'acquérir la société privée Competence Call Center (CCC), un fournisseur de premier plan de services commerciaux à plus forte valeur ajoutée axé sur la gestion de la relation client et la modération du contenu, pour un montant d'environ 915 millions d'euros (environ 1,3 milliard de dollars canadiens) composé de dettes et de fonds propres, sous réserve des ajustements de clôture habituels.

« Nous sommes heureux d'accueillir les employés et les clients de Competence Call Center au sein de notre famille TELUS », a déclaré Darren Entwistle, PDG de TELUS. « L’annonce d’aujourd’hui ajoute une envergure et une diversité considérables à TELUS International - un moteur de croissance important et différencié pour TELUS - et augmente considérablement la valeur estimée de l’entreprise pour atteindre environ 5 milliards de dollars canadiens. Les capacités élargies des sociétés fusionnées renforceront l'expérience client admirée dans le monde entier et les solutions numériques innovantes qui sont synonymes de la marque TELUS International. Fait important, la fusion aura un impact positif sur la force financière et opérationnelle de TELUS, en soutenant l'avancement de nos réseaux à large bande de premier plan au Canada ainsi que notre leadership mondial en matière d'excellence du service à la clientèle. En outre, l’acquisition de Competence Call Center renforce davantage la stratégie de croissance fructueuse de TELUS International en continuant de la positionner pour une potentielle introduction en bourse au cours des 12 à 24 prochains mois, positionnant l’organisation pour une croissance continue dans les années à venir ».



« L’annonce d’aujourd’hui constitue une autre étape remarquable dans la stratégie de croissance de notre société. Elle s’appuie sur la forte dynamique du marché et renforce notre capacité à offrir des expériences client différenciées et à créer de nouvelles opportunités de commercialisation pour les marques de qualité avec lesquelles nous travaillons en partenariat à travers le monde », a déclaré Jeff Puritt, PDG de TELUS International. « Suite à la fusion, la taille, l'étendue et la portée de TELUS International la porteront à près de 50 000 des membres les plus inspirés de notre équipe pour offrir une expérience client, une transformation numérique, une modération de contenu, des services de cycle de vie informatique, des conseils et consultations numériques, une gestion des risques et un support administratif dans plus de 50 langues à partir de plus de 50 centres de distribution répartis dans 20 pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, d'Europe et d'Asie. »

Fondé en 1998 en Autriche, CCC a son siège à Berlin, en Allemagne, et fournit ses services primés dans 11 pays européens1, avec plus de 8 500 employés. CCC a conclu des partenariats avec des marques mondiales de premier plan provenant principalement des secteurs en rapide expansion des technologies, des médias et des télécommunications, de la vente au détail, des voyages et de l’hôtellerie - des segments de croissance clés pour TELUS International. L’acquisition de CCC se traduira par une diversification considérable des activités et de la clientèle de TELUS International en Europe. Les forces de CCC renforceront la capacité de TELUS International d'offrir à ses clients son excellence emblématique en matière de service à la clientèle, qui comprend TELUS et son réseau haut débit sans fil et filaire de premier plan au Canada.

L’acquisition devrait ajouter beaucoup d’envergure à TELUS International, un moteur de croissance important et différencié pour TELUS, et étayer les résultats financiers et opérationnels consolidés de TELUS, notamment ses revenus, son BAIIA et la croissance de ses flux de trésorerie disponibles. Pour l'exercice 2019, CCC devrait enregistrer un chiffre d'affaires d'environ 450 millions de dollars canadiens. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires annualisé combiné de TELUS International pour 2019 dépassera 1,75 milliard de dollars canadiens et le BAIIA augmentera pour atteindre environ 400 millions de dollars canadiens. L'acquisition de CCC générera immédiatement un chiffre d'affaires et un BAIIA supplémentaires pour TELUS et TELUS International, ainsi qu'une marge de BAIIA supplémentaire pour TELUS International. En outre, compte tenu de la faible intensité capitalistique de l’activité combinée, la transaction devrait également permettre une expansion immédiate des flux de trésorerie disponibles.

« C'est un jour palpitant pour l’ensemble de notre équipe de Competence Call Center. Nous sommes impatients de participer aux cultures bienveillantes et semblables de nos deux entreprises, axées sur l'engagement et le développement des membres des équipes afin de promouvoir l’excellence du service à la clientèle », a déclaré Christian Legat, PDG de CCC. « Nous partageons l’engagement passionné de l’équipe de TELUS International consistant à donner la priorité aux clients et nous sommes impatients de nous réunir sous un seul étendard pour amplifier la puissance, la portée et la performance de nos capacités combinées au profit de nos clients et de nos équipes. »

L'acquisition de CCC sera financée par les facilités de crédit sans recours de TELUS International et par des fonds propres supplémentaires de TELUS Corporation et de Baring Private Equity Asia (BPEA). Dans le cadre de la transaction, la haute direction de CCC réinvestira une partie importante de sa participation à l'égard de CCC dans TELUS International. Les apports en fonds propres de TELUS Corporation et de BPEA devraient s’élever à environ 165 millions et 90 millions de dollars canadiens respectivement. Suite à la conclusion de l’acquisition, TELUS Corporation conservera une participation d’environ 62 % dans TELUS International. L’acquisition est sujette aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires. La clôture devrait avoir lieu au début du premier trimestre 2020.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T ; NYSE : TU) est une société dynamique de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications qui génère un chiffre d’affaires annuel de 14,6 milliards de dollars canadiens et enregistre 14,5 millions de connexions clients couvrant les services sans fil, de données, IP, voix, télévision, divertissement, vidéo et sécurité. Nous tirons parti de notre technologie de pointe mondiale pour obtenir des résultats humains remarquables. Notre engagement de longue date à mettre nos clients au premier plan alimente chaque aspect de notre activité et fait de nous un leader distinct en matière de fidélisation et d’excellence du service à la clientèle. TELUS Santé est le plus important fournisseur de TIC dans le domaine de la santé au Canada et TELUS International fournit les solutions de processus d’affaires les plus novatrices à certaines des marques les plus établies dans le monde.

Poussés par notre objectif social passionné de connecter tous les Canadiens pour de bon, notre philosophie profonde et durable consistant à contribuer à nos communautés a incité les membres de notre équipe et des retraités à faire don de plus de 700 millions de dollars canadiens et 1,3 million de jours de service depuis l'année 2000. Cette générosité et ce bénévolat sans précédent ont fait de TELUS la société la plus généreuse au monde. Pour de plus amples informations sur TELUS, rendez-vous sur le site telus.com.

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations sur les événements futurs prévus, y compris des déclarations relatives au projet d’acquisition de Competence Call Center (CCC) par TELUS International, le calendrier prévu et les avantages attendus de la transaction et les projets pour son intégration (y compris les déclarations concernant le chiffres d'affaires prévu de CCC et le chiffre d'affaires et le BAIIA combinés de TELUS International pour 2019), les projets potentiels et le calendrier d’une première introduction en bourse de TELUS International ainsi que la valeur attendue de TELUS International après l’acquisition. De par leur nature, les déclarations prospectives exigent de la part de TELUS la formulation d'hypothèses et de prévisions, et sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents. Rien ne garantit que l’acquisition sera réalisée comme prévu ou selon les conditions décrites dans le présent communiqué de presse, que les approbations réglementaires requises seront obtenues, que les résultats financiers attendus ou les avantages attendus de la transaction (y compris l’augmentation escomptée de la valeur d’entreprise de TELUS International) seront réalisés, ou que l'introduction en bourse de TELUS International sera réalisée dans les délais impartis ou aura même lieu. Il existe un risque important que les déclarations prospectives se révèlent inexactes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes à la date de publication de celui-ci et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs pourraient entraîner une différence significative entre les événements futurs réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le présent communiqué est soumis à la clause de non-responsabilité et est conditionné par les hypothèses, les qualifications et les facteurs de risque mentionnés dans l'analyse par la direction de TELUS pour le troisième trimestre 2019 et le rapport annuel 2018, ainsi que dans d'autres documents de divulgation publique de TELUS et dans ses dossiers déposés auprès des commissions sur les valeurs mobilières au Canada (sur le système SEDAR à l'adresse sedar.com) et aux États-Unis (sur le système EDGAR à l'adresse sec.gov). Sauf exigence légale, TELUS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

1 Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, France, Lettonie, Pologne, Roumanie (sites existants de TELUS International), Espagne, Slovaquie, Suisse, Turquie