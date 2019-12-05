此次合并大大增加TELUS International的规模，使其企业价值扩大到大约50亿加元

更大的增长潜力将有利于TELUS International在未来12-24个月实现首次公开募股

不列颠哥伦比亚省温哥华市, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation（T-TSX；NYSE-TU）今天通过为全球品牌设计、构建和交付新一代数字解决方案的客户体验创新公司TELUS International宣布签署协议，收购以客户关系管理和内容审核为核心的高附加值商务服务私营领先供应商Competence Call Center (CCC)，涉及金额大约9.15亿欧元（约13亿加元），包括债券和股票，以惯例成交调整为准。

“我们非常欢迎Competence Call Center员工和客户加入TELUS大家庭，” TELUS总裁兼首席执行官Darren Entwistle表示。“今天的公告提升了TELUS International的规模和多样性——对TELUS而言是非常重要的差异化增长驱动因素——并使这家机构的企业估值大幅增加至约50亿加元。公司合并后的能力扩展将进一步提升促进TELUS International品牌所代表的受到全球赞誉的客户体验和创新数字解决方案。很重要的一点是，合并将对TELUS的财务和运营实力产生积极影响，支持我们在加拿大推进全球领先的宽带网络，以及我们在卓越客户服务方面的全球领先地位。此外，收购Competence Call Center进一步将促进TELUS International成功增长战略的不断推进，为其在未来12-24个月实现潜在的首次公开募股提供有利条件，有利于该组织未来数年的持续发展。”



“今天的公告是我们公司战略增长历程中的又一个重要里程碑，它建立于我们市场发展的强劲势头之上，进一步支持我们提供差异化客户体验的能力，并为与我们合作的世界各地的重要品牌提供新的市场营销机会，” TELUS International总裁兼首席执行官Jeff Puritt表示。“合并之后，TELUS International的规模、范围和覆盖领域将进一步扩大，将拥有接近50000名奋发优秀的团队成员，在遍布北美和中美、欧洲和亚洲的20个国家，使用50多种语言从50多个交付中心提供客户体验、数字转型、内容审核、IT生命周期、顾问和数字咨询、风险管理以及后台支持。”

CCC于1998年在奥地利成立，目前总部位于德国柏林，拥有员工8500多名，在11个欧洲国家1提供备受赞誉的服务。CCC与来自快速增长技术、媒体和通信、零售以及旅行和酒店领域的行业全球领先品牌合作，而这都是TELUS International重要的增长垂直领域。收购CCC将使TELUS International在欧洲的运营和客户群实现大幅多元化。CCC的能力将使TELUS International能够进一步为客户提供标志性的卓越客户服务，包括TELUS及其在加拿大的领先无线和有线宽带网络。

预计此次收购将显著扩大作为TELUS重要的差异化增长驱动因素的TELUS International的规模，并将支持TELUS的综合财务和运营业绩，包括收入、EBITDA和自由现金流增长。在2019财年，CCC预计报告收入约为4.50亿加元。根据初步估计，TELUS International的2019年综合年度收入将超过17.5亿加元，息税折旧摊销前利润将增至约4亿加元。收购CCC将立即增加TELUS和TELUS International的收入和息税折旧摊销前利润，并增加TELUS International的息税折旧摊销前利润率。此外，考虑到合并后的业务资本密集度较低，预计该交易还将很快带来自由现金流扩张。

“对我们整个Competence Call Center团队来说，今天是激动人心的一天，我们期待着两家公司志同道合的关怀文化合二为一，关注团队成员的发展和参与，以推动卓越的客户服务，”CCC首席执行官Christian Legat说道。“我们认同TELUS International团队以客户为中心的热情承诺，并期待着与其融合为一个组织，从而增强综合实力、服务范围和绩效，惠益我们的客户和团队。”

收购CCC的资金将来自TELUS International无追索权信贷安排，以及TELUS Corporation和Baring Private Equity Asia（BPEA）的额外股本。作为交易的一部分，CCC的高级管理层将把其拥有的相当一部分CCC股权通过重新投资注入TELUS International。TELUS Corporation和BPEA的股权资本投入预计分别为约1.65亿加元和约9000万加元。在收购结束之后，TELUS Corporation将保留TELUS International大约62%的权益。收购将受惯例成交条件和监管批准的约束。预计将于2020年第一季度初完成收购。

关于TELUS

TELUS（TSX：T，NYSE：TU）是一家蓬勃发展的世界领先通信和信息技术公司，年营业收入达146亿加元，无线、数据、IP、语音、电视、娱乐、视频和安全领域的客户联系数量达1450万。我们利用全球领先的技术促成非凡的人类发展成果。客户至上的长期承诺推动着我们各个方面业务的发展，使我们在卓越客户服务和忠诚方面成为表现优异的领导者。TELUS Health是加拿大最大的卫生保健IT提供商，TELUS International为全球众多最负盛名的品牌提供最具创新力的业务流程解决方案。

自2000年以来，在我们永久凝聚所有加拿大人的热忱社会宗旨的驱动下，“为所在社区做贡献”这一意义深刻的持久理念已鼓舞我们的团队成员和退休人员贡献了超过7亿加元和130万天的服务。这种前所未有的慷慨和无与伦比的志愿精神使TELUS成为全球最勤于奉献的公司。如需获取更多有关TELUS的信息，请访问telus.com。

前瞻性陈述：

本新闻稿中包含有关未来预期事件的陈述，包括有关TELUS International计划收购Competence Call Center（CCC）、该交易的预计时间表、该交易的预计获益及其整合计划（包括关于CCC的预计收入和TELUS International的2019年综合收入和息税折旧摊销前利润的陈述）、TELUS International首次公开募股（IPO）的潜在计划和时间表以及收购后TELUS International的预期企业价值等方面的陈述。从本质上讲，前瞻性陈述要求TELUS进行假设和预测，因此存在固有风险和不确定性。我们对以下各项无法做出保证：收购将按本新闻稿中描述的预期或条款和条件完成；收购将获得所需的监管机构批准；预计财务业绩或交易的预期利益（包括预期的TELUS International企业价值的增长）将会实现；TELUS International的IPO将在目标时间内完成或一定能完成。前瞻性陈述并不准确的风险很高。本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了我们在本新闻稿发布之日的预期，因此在上述日期之后可能有所变化。我们告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述，因为诸多因素可能导致未来实际发生的事件与前瞻性陈述中的表述之间出现重大差异。因此，本新闻稿受免责声明约束，并受限于TELUS的2019年第三季度管理层讨论和分析、2018年年度报告、其他TELUS公开披露文件和向加拿大证券委员会（sedar.com上的SEDAR）及美国证券委员会（sec.gov上的EDGAR）提交文件中提及的假设、限制和风险因素。除非法律规定，否则TELUS既无意向也无义务更新或修订这些前瞻性陈述。

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