合併將為 TELUS International 顯著拓展規模，並將其不斷增長的企業價值增至大約 50 億加元

進一步的增長潛力使 TELUS International 可望在未來 12-24 個月內進行首次公開招股

卑斯省溫哥華, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) 透過為全球品牌設計、構建和交付下一代數碼解決方案的客戶體驗創新公司 TELUS International 今天宣佈，公司已同意以大約 9.15 億歐元（折合約 13 億加元）的價格收購私人擁有的 Competence Call Center (CCC)。該公司是一家專注於客戶關係管理和內容審核的高附加值商業服務領先供應商，當中包括債務和股本，但須按照慣例進行結算調整。

TELUS 主席兼行政總裁 Darren Entwistle 說：「我們欣然歡迎 Competence Call Center 的員工和客戶加入 TELUS 的大家庭。今天的公告增加了 TELUS International 的規模和多樣性，而 TELUS International 是 TELUS 一個重大而與眾不同的增長動力，此舉可為公司的估計企業價值大幅增至約 50 億加元。公司在合併後的擴展能力將進一步提升全球知名客戶體驗和創新的數碼解決方案，也是 TELUS International 品牌的代名詞。更重要的是，合併將對 TELUS 的財務和營運實力產生正面影響，大力支持我們在加拿大帶領世界領先寬頻網絡的發展，以及我們在卓越客戶服務方面的全球領導地位。此外，對 Competence Call Center 的收購可進一步鞏固 TELUS International 的成功增長策略，讓公司可望在未來 12-24 個月內有潛力進行未來公開招股，為公司在未來數年的持續增長奠定穩固基礎。」



TELUS International 主席兼行政總裁 Jeff Puritt 說：「今天的公告是我們公司策略增長旅程中另一個非凡的里程碑，是次合併建立在我們強大的市場動力基礎上，將進一步支持我們提供獨特客戶體驗的能力，並為與我們合作的知名品牌提供全新的上市機會。合併後，TELUS International 的規模、範圍和影響力將不斷擴大，公司將擁有接近 50,000 名受啟發的團隊成員，致力提供客戶體驗、數碼化轉型、內容審核、資訊科技生命週期、諮詢和數碼化諮詢、風險管理以及後台服務，遍及北美和中美洲、歐洲和亞洲 20 個國家/地區的 50 多個交付中心，並以 50 多種語言提供客戶支援。」

CCC 於 1998 年在奧地利成立，總部設在德國柏林，目前在 11 個歐洲國家提供獲獎服務1，擁有 8,500 多名員工。CCC 與行業領先的全球品牌合作，而這些品牌主要來自快速發展的技術、媒體和電訊、零售、旅遊和酒店業，也是 TELUS International 的關鍵垂直增長領域。CCC 的收購將使 TELUS International 在歐洲的業務和客戶群實現巨大的多元化發展。CCC 的能力將增強 TELUS International 向客戶提供卓越及標誌性客戶服務的能力，其中包括 TELUS 及其在加拿大領先的無線和有線寬頻網絡。

預計是次收購將為 TELUS International 增加相當大的規模，這點正是 TELUS 一項重要而與眾不同的增長動力，也將支持 TELUS 的合併財務和營運業績，包括收入、EBITDA（除息稅、折舊和攤銷前溢利）和自由現金流的增長。在 2019 財政年度，預計 CCC 將實現約 4.5 億加元的收入。按形式計算，TELUS International 的 2019 年合併年收入將超過 17.5 億加元，而 EBITDA 將增至大約 4 億加元。CCC 的收購將立即為 TELUS 和 TELUS International 增加收入和 EBITDA 數值，並為 TELUS International 增加 EBITDA 利潤。此外，鑑於合併後的業務資本強度較低，預計是項交易將可支持即時實現的自由現金流增長。

CCC 行政總裁 Christian Legat 說：「對於我們整個 Competence Call Center 團隊而言，這是令人興奮的一天；我們熱切期待加入這兩家志同道合的公司，他們有優良的關懷文化，也專注於團隊成員的發展和參與，以推動卓越的客戶服務。我們與 TELUS International 團隊一樣，熱切地將客戶放在第一位作為承諾，並期待匯聚成一個組織，以增強我們的綜合能力、覆蓋範圍和效能，從而使我們的客戶和我們的團隊受益。」

CCC 的收購資金將來自 TELUS International 的無追索權信貸安排，以及來自 TELUS Corporation 和 Baring Private Equity Asia (BPEA) 的額外股權。作為交易的一部分，CCC 的高級管理層會將其在 CCC 中的大部分股權再投資到 TELUS International。TELUS Corporation 和 BPEA 的股本出資額預計分別約為 1.65 億加元和 9,000 萬加元。收購完成後，TELUS Corporation 將保留 TELUS International 約 62% 的權益。是次收購須符合慣例成交條件和監管部門的批准。結算預計將於 2020 年第一季完成。

關於 TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) 是一家充滿活力的全球領先通訊和資訊技術公司，年收入 146 億加元，擁有 1,450 萬名客戶連接，涵蓋無線、數據、網際協定、語音、電視、娛樂、視頻和安全性服務。我們利用全球領先的技術來實現卓越的人力成效。我們對客戶為先的長期承諾為業務各方面增強實力，使我們在客戶服務卓越和忠誠度方面獨樹一幟。TELUS Health 是加拿大最大的醫療保健資訊科技供應商，而 TELUS International 為全球部分最知名品牌提供最創新的業務流程解決方案。

根據我們敬業樂業的社群宗旨，公司與所有加拿大人建立良好的關係，而我們根深蒂固和深具意義的還富於民理念，更激發起我們的團隊成員和退休員工自 2000 年以來累積貢獻了超過 7 億加元和 130 萬天的服務時間。這種前所未有的慷慨加上無與倫比的義工服務，使 TELUS 成為全球捐贈量最大的公司。欲瞭解 TELUS 的更多資訊，請瀏覽 telus.com。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含有關預期未來事件的聲明，包括與 TELUS International 計劃收購的 Competence Call Center (CCC)、交易的預期時間、交易的預期收益以及合併計劃相關的聲明（包括有關 CCC 的預期收入和 TELUS International 的 2019 年合併收入和 EBITDA）、TELUS International 首次公開招股 (IPO) 的潛在計劃和時間，以及收購後 TELUS International 的預期企業價值。按性質而言，前瞻性陳述要求 TELUS 作出假設和預測，並受固有風險和不確定性的影響。謹此無法保證收購將按預期或此新聞稿所述的條款及細則順利完成，當中要求所需的監管機構批准，須實現預期的財務結果或交易的預期收益（包括預期的增長將達到 TELUS International 的企業價值），或 TELUS International 的首次公開招股將在目標時間內完成或得以完成。前瞻性陳述存在被證實不正確的巨大風險。本新聞稿所包含的前瞻性陳述描述了我們對本新聞稿發佈日期的期望，因此可能在該日期之後出現變更。謹此告誡讀者切勿過分依賴前瞻性陳述，因為許多因素可能導致實際的未來事件與前瞻性陳述所表達的事件產生重大分歧。因此，本新聞稿受免責聲明約束，並受制於 TELUS 2019 年第三季度管理層的討論和分析、2018 年年度報告、其他 TELUS 公開披露文件和向加拿大（在 sedar.com 的 SEDAR）和美國（在 sec.gov 上的 EDGAR）證券交易委員會提交的備案所提及的假設、資格和風險因素。除法律要求外，TELUS 概不承擔任何更新或修訂前瞻性陳述的意圖或義務。

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1奧地利、波斯尼亞和黑塞哥維那、法國、德國、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞（TELUS International 目前營運地點）、斯洛伐克、西班牙、瑞士、土耳其