Rueil-Malmaison, le 5 décembre 2019

VINCI Energies acquiert Converse Energy Projects GmbH

Une société spécialisée dans la réalisation de projets clés en main de distribution électrique industrielle en Allemagne

Un chiffre d’affaires d’environ 140 millions d’euros et 300 collaborateurs

Un partenariat commercial avec Schneider Electric

VINCI Energies acquiert la société Converse Energy Projects GmbH (Converse) auprès de Schneider Electric GmbH. Converse est spécialisée dans la conception et la réalisation de projets clés en main pour les installations de distribution électrique pour l'industrie en Allemagne. Cette activité représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 140 millions d'euros, avec 300 collaborateurs intervenant sur 22 sites répartis sur l’ensemble du pays.

Par cette acquisition, VINCI Energies élargit le portefeuille d’offres de sa marque Actemium en matière de solutions industrielles complexes basse et moyenne tension en Allemagne. Converse apporte une gamme complète de services et conseils sur la conception, l'installation, la mise en service, l’optimisation et le renouvellement des systèmes de distribution et de gestion d’électricité en milieu industriel. Cette opération s’accompagne d’un accord de coopération et de fourniture à long terme avec Schneider Electric, faisant d’Actemium un « partenaire privilégié ».

La transaction est soumise à l’approbation des autorités compétentes en matière de concurrence et devrait être conclue dans les prochaines semaines.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Converse, qui rejoint nos experts d’Actemium. Son intégration permettra d'offrir à nos clients une gamme de services encore plus large et performante », a déclaré Frank Westphal, directeur général de VINCI Energies en Allemagne.

« Nous nous réjouissons d'avoir trouvé en VINCI Energies une entreprise performante et spécialiste des solutions énergétiques de pointe. Avec la séparation en Allemagne des activités projets complexes d’énergie de Schneider Electric, notre ambition est de répondre aux besoins de nos 1 000 clients dans ce secteur, de gagner des parts de marché produits et systèmes et d'améliorer ainsi la position de Converse comme intégrateur. À ce titre, je suis par ailleurs très heureux que la conclusion de l'accord complémentaire entre nos deux sociétés aboutisse à une coopération étroite à long terme sur le marché allemand. », a déclaré Christophe de Maistre, président de la zone DACH chez Schneider Electric.

À propos de VINCI Energies

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.

2018 : 12,6 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 77 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 53 pays

www.vinci-energies.com

http://www.theagilityeffect.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 210 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

