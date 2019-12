Paris, le 5 décembre 2019.

Tarkett a annoncé lors de la publication des résultats du troisième trimestre que le déploiement en octobre du système ERP du Groupe (SAP) dans la moquette commerciale en Amérique du Nord devrait affecter négativement le chiffre d’affaires de la région au quatrième trimestre.

La montée en puissance de la production suite au déploiement de SAP a pris plus de temps que ce que Tarkett avait expérimenté dans le cadre de projets similaires. Bien que la situation se soit améliorée tout au long du mois de novembre, cela se traduira par un impact négatif plus élevé qu’attendu sur le chiffre d’affaires du quatrième trimestre dans la région. Par ailleurs, les ventes de Lexmark sont en diminution par rapport à l’année dernière comme annoncé précédemment. En Amérique du Nord, Tarkett anticipe par conséquent une baisse des ventes à taux de change et périmètre constants d’environ 25% et une baisse significative de l’EBITDA ajusté sur le quatrième trimestre 2019 par rapport à l’année dernière.

Par conséquent, Tarkett s’attend désormais à un EBITDA ajusté (avant application de la norme IFRS 16) pour le Groupe en 2019 légèrement inférieur à celui de 2018, avec une marge en retrait par rapport à celle de l’année dernière (contre son estimation précédente d’un « EBITDA ajusté légèrement en hausse par rapport à celui de 2018 avec une marge globalement en ligne avec celle de l’année dernière », EBITDA ajusté 2018 : 249 millions d’euros / 8,8% des ventes). Tarkett maintient son objectif d’atteindre un levier d’endettement d’environ 2,5x à fin décembre 2019 (avant IFRS 16).

La production de moquette commerciale en Amérique du Nord est maintenant revenue à la normale. Le Groupe estime que les ventes vont progressivement s’améliorer au cours des prochains mois soutenues par le plan d’actions commercial déjà engagé dans cette région. Ce plan, annoncé lors de la publication des résultats du troisième trimestre, vise à relancer la croissance, notamment par une approche de marque unifiée et des introductions de nouveaux produits. Tarkett a également mis en place des mesures pour améliorer la structure de coûts en Amérique du Nord, dont le déploiement progresse comme prévu. Le segment bénéficiera sur l’exercice 2020 de la réorganisation du dispositif industriel et du programme en cours de réduction des frais commerciaux, généraux et administratifs.

Les autres segments réalisent des performances en ligne avec les attentes du management. La mise en œuvre du plan stratégique Change to Win se poursuit activement. Plusieurs mesures clés pour soutenir la croissance ont été déployées avec succès en 2019. Le programme de réduction des coûts est déployé comme attendu et permettra d’atteindre l’objectif annuel d’économies de 30 millions d’euros en 2019.

Calendrier financier

13 février 2020: résultats financiers de l’année 2019 – Communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le lendemain matin.

résultats financiers de l’année 2019 – Communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le lendemain matin. 28 avril 2020: résultats financiers du premier trimestre 2020 – Communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le lendemain matin

A propos de Tarkett

Riche de 135 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros en 2018. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle® , tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120 et CAC Mid 60.

Des informations plus complètes sur Tarkett sont disponibles sur son site internet www.tarkett.com .

