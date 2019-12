Beslutninger vedtaget på den ordinære generalforsamling 2019





I dag, den 5. december 2019, har Coloplast A/S afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget:



Årsrapporten for regnskabsåret 2018/19 blev godkendt.



Forslag om udbetaling af ordinært udbytte på 12,00 kr. pr. aktie á 1,00 kr. blev godkendt. I tillæg til de 5,00 kr. pr. aktie á 1,00 kr. udbetalt ved halvåret, vil der således være udbetalt udbytte på samlet 17,00 kr. pr. aktie á 1,00 kr. for året.



Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2018/19 blev godkendt.



De følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/20.

Opdateret vederlagspolitik udarbejdet i overensstemmelse med de nye krav i selskabslovens §§ 139 og 139a.

Ændring af § 8 i Coloplast A/S’ vedtægter – Dagsorden. To nye dagsordenspunkter er inkluderet: (i) fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport og (ii) godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Ændring af § 9 i Coloplast A/S’ vedtægter – Fremsendelse af adgangskort.

Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier indtil 4. december 2024. Bestyrelsen er bemyndiget til at lade Coloplast A/S erhverve egne aktier på indtil 10% af Coloplast A/S’ aktiekapital, dog således Coloplast A/S’ samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af Coloplast A/S’ aktiekapital. Det højeste og det mindste beløb, som ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Coloplast A/S B-aktier +/- 10%.



Lars Søren Rasmussen, Niels Peter Louis-Hansen, Birgitte Nielsen, Carsten Hellmann, Jette Nygaard-Andersen and Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.



PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.







Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsen Lars Søren Rasmussen som formand og Niels Peter Louis Hansen som næstformand. I tillæg til bestyrelsesmedlemmerne valgt på den ordinære generalforsamling består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Thomas Barfod, Nikolaj Kyhe Gundersen and Roland Vendelbo Pedersen.







