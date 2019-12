MONTRÉAL, 05 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jonathan Wener, président du Conseil d’administration de Canderel Management Inc. et fondateur du Défi Canderel, a remis deux chèques totalisant plus de 2,4 millions de dollars aux représentantes de deux centres de recherche montréalais sur le cancer : l’Institut du cancer de Montréal, affilié à l’Université de Montréal, et le Centre de recherche sur le cancer Rosalind & Morris Goodman de l’Université McGill. Les sommes ont été amassées dans le cadre de la 30e édition du Défi Canderel, qui a levé un montant-record de 2,4 millions de dollar.



Le Défi Canderel a été créé par Jonathan Wener lorsque son épouse Susan a été diagnostiquée d’un cancer du côlon. Il voulait s’impliquer pour faire une différence dans la lutte contre le cancer et a alors lancé un défi à la communauté des affaires montréalaise : il a invité ses partenaires et fournisseurs à participer à cette lutte en faisant des dons pour soutenir la recherche sur le cancer. De nombreuses entreprises ont répondu à cet appel et participent fidèlement et généreusement année après année, démontrant ainsi un esprit de coopération devant l’adversité.

« Le cancer est une maladie qui nous touche tous. Avec la participation active de la communauté, nous pouvons faire une différence dans la vie de nos amis, de notre famille, de nos voisins et de nos collègues » - Jonathan Wener.

Depuis la création du Défi en 1989, plus de 18 millions de dollars ont été amassés et remis aux deux centres de recherche bénéficiaires. Ces montants ont été investis pour financer des projets de recherche innovants sur le cancer, pour octroyer des bourses pour la formation de la relève scientifique, dans l’achat d’équipement de pointe et dans d’autres projets jugés prioritaires par les centres de recherche.

La campagne de financement de la 31e édition du Défi Canderel est présentement en cours avec l’ambitieux objectif de 2,7 millions de dollars. Le point culminant de cette campagne sera une course amicale qui aura lieu le 7 mai 2020, au centre-ville de Montréal.

Renseignements :

Louise Lafleur

Directrice principale du Défi Canderel

Llafleur@canderel.com

514-261 7245

À propos de Canderel Management Inc. : Canderel offre une valeur exceptionnelle en matière d’acquisition, de conception, de gestion, de construction, de location et de marketing de propriétés, ainsi qu’en gestion d’actifs.

À propos de l’Institut du cancer de Montréal : L'Institut du cancer de Montréal est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser la recherche fondamentale et clinique sur le cancer tout en préparant la relève dans ce domaine par le biais de l'enseignement et de la formation.



À propos du Centre de recherche sur le cancer Rosalind & Morris Goodman : Le Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman est un établissement de recherche reconnu à l’échelle internationale qui coordonne et exécute de la recherche fondamentale indépendante sur le cancer et offre de la formation dans un centre à la fine pointe de la technologie.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f69f81a9-50ea-412a-8fa0-51f707010747/fr