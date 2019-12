December 05, 2019 12:17 ET

AS „Olainfarm” aicina visus akcionārus, investorus, masu mediju pārstāvjus un ikvienu interesentu piedalīties uzņēmuma rīkotajā virtuālajā konferencē š.g. 11. decembrī plkst. 16:00 (pēc Latvijas laika). Lai pievienotos vebināram, lūdzu sekojiet instrukcijām zemāk.

Virtuālo konferenci (vebināru) vadīs un uz dalībnieku jautājumiem atbildēs AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess (Jeroen Weites) un Investoru attiecību konsultants Jānis Dubrovskis. Vebināra prezentācija notiks angļu valodā, taču būs iespēja uzdot jautājumus arī latviešu valodā.

Vebināra ietvaros AS “Olainfarm” pārstāvji runās par aktualitātēm uzņēmumā, kā arī analizēs uzņēmuma 2019. gada 3. ceturkšņa un 9 mēnešu finanšu rezultātus. Pēc prezentācijas tiks sniegtas atbildes uz vebināra dalībnieku jautājumiem.



Ņemot vērā to, ka vebināram atvēlētais laiks ir ierobežots, lūdzam Jūsu jautājumus iesūtīt iepriekš uz e-pastu: ieva.unda@nasdaq.com .

Kas ir vebinārs?

Vebinārs ir virtuāla konference, kuras laikā uzņēmuma pārstāvis sniedz informāciju par uzņēmumu, tā darbību un attīstības plāniem. Vebinārs nodrošina interaktīvu komunikāciju, sniedzot iespēju klausītājiem uzdot jautājumus un saņemt atbildes no uzņēmuma pārstāvja tiešsaistē.

Kā pievienoties?

Lai sekotu līdzi vebināram, Jums būs nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un austiņas.

Lai pieteiktos dalībai vebinārā, lūdzam iepriekš reģistrēties, izmantojot saiti: https://attendee.gotowebinar.com/register/267776564683211532 .

Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas, uz norādīto e-pastu Jums tiks nosūtīta vebināra saite un instrukcijas. Pirmo reizi pieslēdzoties vebināram, Jums būs nepieciešams lejupielādēt sistēmas programmatūru savā datorā, kas aizņems tikai dažas sekundes. Turpmāk, piedaloties Nasdaq Baltic organizētos vebināros, tas atkārtoti nebūs jādara.

AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS “Olainfarm” produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.