SINGAPURA, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- November adalah bulan yang menyenangkan karena Toga Limited berpartisipasi dalam acara perkumpulan perusahaan FinTech di seluruh dunia — Singapore FinTech Festival (SFF). Setelah seminggu, Singapore FinTech Festival (SFF) dan Singapore Week of Innovation and Technology (SWITCH), yang telah menarik lebih dari 60.000 peserta dari 140 negara, berakhir pada tanggal 15 November 2019 secara bersamaan. Acara ini juga melibatkan 569 pembicara, hampir 1.000 peserta pameran, dan 41 paviliun internasional.



Dengan berpartisipasi dalam acara tersebut, Toga Limited dapat memamerkan perkembangan terbarunya.

Di wilayah Asia Tenggara saja, kini aplikasi Yippi Toga (tersedia di Google Play dan Apple store) telah mencapai 400.000 pengguna aktif.

Yippi adalah Aplikasi perpesanan sosial super yang gratis dengan teknologi TRT berhak milik. Yippi merupakan salah satu Aplikasi dengan perkembangan paling pesat di Asia Tenggara. Yippi merupakan aplikasi super unik yang menyediakan beragam fungsionalitas dalam satu aplikasi lengkap bagi para penggunanya, termasuk: Dompet, Media sosial, Game, Stiker, Ekosistem, Bahasa, Kecerdasan buatan, Obrolan Rahasia, Kamera Seru, Papan Tulis, Obrolan Gratis dengan panggilan Suara & Video, Ruang rapat, Penerusan Pesan Suara, Baca & Hapus, serta Orang di sekitar.

Selain fitur tersebut, Teknologi TRT milik Yippi disebut sebagai terobosan yang luar biasa dalam industri ini. Dengan kondisi teknologi digital saat ini, jumlah unduhan dan pengguna aktif Yippi akan semakin meningkat dengan pesat.

Per 31 Oktober 2019, Yippi memiliki sekitar 400.000 pengguna aktif bulanan. Berikut adalah bagan pertumbuhan pengguna Yippi per triwulan:

Pertumbuhan Pengguna 31/07/2019 31/10/2019 Perubahan Pengguna % Perubahan 305.297 409.222 103.925 34%

Yippi juga merupakan penyedia platform e-commerce. Menurut laporan Google-Temasek e-Conomy SEA 2018, CAGR (tingkat pertumbuhan tahunan majemuk) e-commerce di wilayah Asia Tenggara telah berkembang lebih dari 62% dalam 3 tahun terakhir. Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa GMV (Volume Barang Dagang Bruto) e-commerce sebesar $23 miliar AS pada tahun 2018 akan bertambah hingga $100 miliar AS pada tahun 2025.

Singapore FinTech Festival (SFF) adalah festival FinTech terbesar di dunia, dan merupakan platform global bagi komunitas FinTech.

Pengunjung yang hadir terdiri dari para pemain FinTech, tekno-preneur, pembuat kebijakan, pemimpin industri keuangan, investor ekuitas pribadi/pemodal ventura, dan akademisi. Acara utama dalam festival ini adalah Konferensi FinTech dengan pembaruan AI dalam Finance Summit dan Global Investors’ Summit. Terdapat juga acara tambahan seperti FinTech Awards, Global FinTech Hackcelerator, Innovation Lab Crawl, serta Industry Networking and Workshops.

Festival ini diselenggarakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) bersama The Association of Banks in Singapore dan kolaborasi dengan SingEx Holdings. Cari tahu lebih lanjut di www.fintechfestival.sg.