新加坡, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toga Limited于11月参加了全球金融科技公司最大盛会——新加坡金融科技节（SFF），这是一次激动人心的活动。新加坡金融科技节（SFF）和新加坡创新技术周（SWITCH）于2019年11月15日结束了为期一周的活动，期间共吸引了来自140个国家的6万多名参与者。这次活动中的演讲者人数达到了创纪录的569位，参展商接近1000家，设立了41个国际展馆。



参与此次活动为Toga Limited提供了展示其最新发展的极好方式。

Toga的Yippi应用（可从Google Play和Apple store获取）现在仅在东南亚地区就拥有400,000名活跃用户。

Yippi是一款免费使用的超级社交消息推送应用，采用了专有TRT技术， 是东南亚地区增长速度最快的应用之一。Yippi是一款独特的超级应用程序，在一个完备的应用中为用户提供众多功能，包括：钱包、社交媒体、游戏、贴纸、生态系统、语言、人工智能、私密聊天、趣味相机、白板、免费的语音和视频通话聊天、会议室、语音消息转发、阅读与烧录以及附近的人。

除提供上述功能之外，Yippi的专有TRT技术也被视为这一行业的颠覆性变革。随着目前这种健康服务型数字技术的引入，Yippi的下载和活跃用户数量预计将以更快的速度增长。

截至2019年10月31日，Yippi每月的活跃用户大约有400,000位。Yippi上一季度的用户增长情况如下:

用户增长情况 7/31/2019 10/31/2019 用户变化情况 变化率 305,297 409,222 103,925 34 %

Yippi也被视为电子商务平台的提供商。根据Google-Temasek电子商务SEA 2018报告，过去3年，东南亚地区电子商务的年复合增长率超过62%。该报告估计，到2025年，电子商务的GMV将从2018年的230亿美元增长到1000多亿美元。

新加坡金融科技节（SFF）是全球最大的金融科技节，也是金融科技界的一个全球平台。

2019年的金融科技节吸引了来自140个国家/地区的6万多名参与者。这次活动中的演讲者人数达到了创纪录的569位，参展商接近1000家，设立了41个国际展馆。

与会者包括金融科技公司、科技企业家、政策制定者、金融行业领袖、私募股权/风险资本投资者和学者。这届金融科技节的亮点包括金融科技大会、金融人工智能峰会和全球投资者峰会。此外还有一些传统活动内容，如金融科技大奖、全球金融科技加速竞赛、走访创新实验室、行业联谊沟通以及研讨会。

金融科技节由新加坡金融管理局（MAS）与新加坡银行协会合作举办，新加坡SingEx Holdings参与协作。如需获取更多信息，请访问 www.fintechfestival.sg 。



