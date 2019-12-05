新加坡, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 對於 Toga Limited 來說，11 月實在令人興奮，因為它有機會參加全球最大的金融科技公司活動 — 新加坡金融科技節 (SFF)。新加坡金融科技節 (SFF) 和新加坡創新技術週 (SWITCH) 於 2019 年 11 月 15 日在為期一週的聯合活動之後圓滿結束，當中吸引了來自 140 個國家 60,000 多位參與者。是次活動還吸引了 569 位演講嘉賓和約 1,000 位參展商及 41 個國際展館。



參加是次活動是展示 Toga Limited 最新動態的理想方式。

Toga 的 Yippi 應用程式（在 Google Play 及 Apple store 上提供）目前單在東南亞地區就已吸引了 40 萬名活躍用戶。

Yippi 是一款採用專有 TRT 技術的免費超級社交訊息應用程式。它是東南亞增長最快的應用程式之一。Yippi 是獨特的超級應用程式，可在單一完備的應用程式中為用戶提供眾多功能，包括：錢包、社交媒體、遊戲、貼紙、生態系統、語言、人工智能、私密聊天、趣味相機特效、白板、附帶語音的免費聊天和視像通話、會議室、轉發語音留言、閱讀後刪除，以及附近人物。

除了這些功能外，Yippi 專有的 TRT 技術在業內被公認為是改變遊戲規則的產品。透過目前推出這種提供健康數碼技術的服務，預計 Yippi 的下載和活躍用戶將以更快速度增長。

截至 2019 年 10 月 31 日，Yippi 每月約有 40 萬名活躍用戶。Yippi 用戶的季度增長如下所示：

用戶增長 7/31/2019 10/31/2019 用戶變更 變更 % 305,297 409,222 103,925 34 %

Yippi 也被視為電子商務平台的供應商。根據 Google-Temasek e-Conomy SEA 2018 報告，在過去三年間，東南亞地區電子商務的複合年度增長率超過 62%。該報告也估計，電子商務 2025 年的總交易額將從 2018 年的 230 億美元增長至 1,000 億美元以上。

新加坡金融科技節 (SFF) 是世界上最大的金融科技節，也是金融科技界的全球平台。

2019 年的活動吸引了來自 140 個國家的 60,000 多名參與者。是次活動還吸引了 569 位演講嘉賓和約 1,000 位參展商及 41 個國際展館。

與會者包括金融科技參與者、技術先驅、政策制定者、金融業領袖、私募股權/風險資本家投資者和學者。活動亮點包括金融科技峰會，以及在金融峰會和全球投資者峰會期間舉行的嶄新人工智能金融科技會議。傳統功能也包括在內，例如金融科技獎、全球金融科技黑客比賽、創新實驗室搜尋，以及業界網絡和研討會。

是次活動由新加坡金融管理局 (MAS) 新加坡銀行協會合作，並與 SingEx Holdings 合作舉辦。如需更多資訊，請瀏覽 www.fintechfestival.sg 。



