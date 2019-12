LONDRES, 05 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 4C, une société mondiale spécialisée dans les technologies de l’information et du marketing, annonce aujourd’hui la nomination de Karl Knights au poste de vice-président des revenus pour la région EMOA, où il gèrera la contribution de la région à plus de 2 milliards de dollars de dépenses annualisées en publicité par le biais de la plateforme Scope de 4C™.



Ancien membre de Kenshoo et de Microsoft, Karl Knights est fort de près de 10 ans d’expérience dans le domaine des fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS). Tout en dirigeant les équipes des ventes et du service client EMOA de 4C, M. Knights travaillera en étroite collaboration avec les départements marketing et finance afin d’optimiser toutes les activités avant et après-vente.

4C attribue son dynamisme actuel au renforcement de l’engagement de la marque au sein d’écosystèmes de médias fermés tels qu’Amazon Advertising, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat et Twitter. Une autre tendance du marché qui soutient la croissance de la société est l’adoption de vidéos multicanales, pour laquelle 4C a récemment été nommée leader dans le rapport phare de Forrester « The Forrester New Wave™ : plateformes de publicité vidéo multicanaux, T3 2019 ».

De plus, 4C a également été reconnue comme fournisseur représentatif dans le nouveau Guide du marché de Gartner pour les outils intégrés de planification média. . Le rapport décrit les défis auxquels font face les marques opérant dans le monde multimédia d’aujourd’hui : « Les annonceurs sont confrontés à un environnement médiatique dynamique qui semble être en perpétuelle mutation. Les publics se regroupent rapidement autour de nouvelles plateformes, du streaming vidéo aux réseaux sociaux. Les éditeurs démodés se retrouvent avec des publics en déclin, vieillissants et des flux de production publicitaires souvent archaïques. » Du point de vue de 4C, le choix de ce rapport souligne l’émergence de la société au cours des dix dernières années en tant que pionnier des logiciels de marketing multicanaux.

« Nous avons enregistré une croissance phénoménale en Europe, tandis que les marques et les agences utilisent la plateforme Scope de 4C pour gérer leur marketing cross-canal. Les attentes vis-à-vis de Karl sont donc élevées, mais je suis persuadé qu’il réussira », a déclaré Tarun Mathur, directeur général APAC & EMOA et cofondateur de 4C. « Karl apporte une grande expertise dans le domaine du marketing et des médias, ainsi que de solides compétences en leadership et une passion pour les gens, une combinaison gagnante chez 4C. »

Avec le récent lancement des capacités « Apportez vos propres données (BYOD) », les annonceurs peuvent désormais intégrer leurs métriques internes de reporting et d’analyse, y compris les données de vente et de conversion, à des outils de reporting multicanaux, marquant ainsi le fait que 4C est le premier à offrir une attribution unifiée des plateformes murées à l’ère de la vidéo omniprésente. Grâce à la plateforme Scope de 4C, les marques peuvent planifier, acheter, mesurer et optimiser leurs campagnes sur les canaux multimédias les plus précieux sur une seule et même plateforme centrale.

Ryan Sorrar, vice-président directeur, responsable de l’activation des médias, région EMOA chez Essence, ajoute : « 4C est un partenaire de grande valeur pour Essence. Sa technologie de pointe a ouvert de nouvelles opportunités pour connecter nos clients avec ses clients sur toutes les plateformes. »

Dans sa nouvelle fonction, le mandat de M. Knights couvrira également toutes les relations existantes avec les agences et les marques. Selon les recherches récentes menées par les clients de TechValidate , les clients de 4C ont tous constaté une amélioration de l’efficacité de la publicité vidéo multicanaux, la moitié d’entre eux bénéficiant d’une amélioration de 25 à 100 %.

À propos de sa nomination, M. Knights commente : « Je vis avec le sentiment qu’en tant qu’entreprise, on a le souci de bien faire les choses et que dans un monde où les consommateurs sont agnostiques vis-à-vis des médias, ce sont des technologies telles que 4C qui permettent aux marques d’évoluer avec le temps. Si ce n’est pas facile, il relève de notre engagement et de notre valeur à l’égard des marques de faciliter la transformation et d’obtenir une valeur optimale sur tous les canaux. »

À propos de 4C Insights

4C est une société mondiale spécialisée dans la science des données et le marketing qui fournit aux marques des logiciels en libre-service leur permettant d’exécuter un marketing axé sur la vidéo et d’optimiser leurs résultats. Les grandes marques, les agences internationales et les propriétaires de médias font confiance à la plateforme Scope de 4C™ pour identifier leurs clients les plus précieux et les atteindre par le biais de canaux et de périphériques. Avec des dépenses publicitaires annualisées de plus de 2 milliards de dollars passant par Scope, 4C permet l’activation en libre-service sur la télévision linéaire et les médias sociaux, le contenu over-the-top et le commerce numérique. Fondée en 2011 et basée à Chicago, 4C emploie 16 personnes dans le monde entier : aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, à Hong Kong, en Inde, à Singapour et aux Philippines. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur le site :

Contact pour les médias :