December 05, 2019 17:04 ET

OTTAWA, 05 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada saluent le discours du Trône d’aujourd’hui, un discours qui a mis en évidence l’avancement de nombreuses politiques que le Congrès du travail du Canada (CTC) préconise depuis des années.



« De l’amélioration de la protection en matière de soins de santé, à la lutte contre les changements climatiques, en passant par l’amélioration des conditions de travail, ce nouveau gouvernement minoritaire s’est fixé des critères de réussite », déclare Hassan Yussuff, président du CTC. « La question de l’assurance-médicaments est vigoureusement préconisée par le CTC depuis les dernières années. Aucune personne ne devrait avoir à choisir entre payer son épicerie et payer les médicaments dont elle a besoin — le Canada est prêt pour un régime universel d’assurance-médicaments. »

Pour assurer davantage l’équité, le gouvernement a annoncé dans le discours du Trône son intention d’instaurer un salaire minimum fédéral comme norme dans l’ensemble du pays. Cette annonce est très bien accueillie par les syndicats du Canada et les travailleuses et travailleurs partout au pays qui occupent des emplois mal rémunérés.

« Le salaire minimum fédéral ne profitera pas uniquement à des dizaines de milliers de Canadiens et Canadiennes directement; les provinces subiront des pressions pour qu’elles emboîtent le pas », ajoute M. Yussuff. « Les mesures qui sortent les gens de la pauvreté, comme la hausse du salaire minimum, auront un impact important sur l’économie canadienne. »

Les syndicats du Canada demandent également au gouvernement fédéral de donner l’exemple en trouvant le juste équilibre entre protection des emplois et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les engagements annoncés aujourd’hui sur les changements climatiques amorcent la transition du Canada vers un avenir plus durable.

« Nous avons besoin d’objectifs ambitieux pour lutter contre les changements climatiques; nous le devons à nos enfants », déclare M. Yussuff. « Nous avons le devoir pour la prochaine génération de créer de bons emplois et de nous engager à réduire au minimum les conséquences sur les travailleurs et travailleuses. Les engagements annoncés aujourd’hui nous permettent de progresser vers une économie plus verte. »

La mise en place de mesures de protection pour les travailleuses et travailleurs qui subissent de la violence conjugale est un centre d’intérêt du CTC depuis de nombreuses années, qui œuvre à l’échelle internationale pour mettre fin à la violence fondée sur le genre.

« Bâtir un plan d’action national pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes y contribuera grandement », ajoute M. Yussuff.

Au cours des prochains mois, les syndicats du Canada vont travailler avec ce gouvernement minoritaire pour s’assurer que les engagements annoncés d’aujourd’hui se concrétisent. Le CTC est prêt à se mettre au travail afin de mettre en œuvre un régime universel d’assurance-médicaments et veiller à ce que ce gouvernement bâtisse un Canada juste pour tous.



