圣地亚哥, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 25年来，Invivoscribe通过提供优质的标准化试剂、测试和生物信息工具来推动精准医疗领域的发展，从而提高全球范围保健工作的质量。LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay现在可以用作评估AML患者接受欧洲® (gilteritinib) 治疗的辅助手段。FLT3突变必须通过经验证的测试来确认，如LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay，在使XOSPATA®获批的3期ADMIRAL试验中，使用的就是这种辅助诊断。



伴随诊断在靶向药物治疗的开发和审批中起着关键作用。筛选患者群体生物标记物的功能可以产生患者亚群，这进一步使药物开发人员能够设计新的治疗方法和管理临床试验。因此，靶向治疗的成功与否在很大程度上取决于伴随诊断的表现。

对gilteritinib的EC审批基于3期ADMIRAL试验的结果，试验工作研究了gilteritinib对复发或难治性FLT3mut+ AML患者进行挽救性化疗的疗效。ADMIRAL研究表明，当患者选择eukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay（危险FLT3比 = 0.637 (95%CI 0.488, 0.830, P=0.0004)）时，与挽救性化疗（5.6个月）相比，gilteritinib改善了中位总生存率（9.3个月），结果具有统计学显著性。这次批准还凸显了患者治疗方面的另一个解决方案。

关于LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay

这种基于PCR的体外 诊断测试可以检测FLT3基因的内部串联重复 (ITD) 突变和酪氨酸激酶域 (TKD) 突变D835和I836，该基因提取自AML患者外周血或骨髓单核细胞获取的基因组DNA。这项测试可在世界范围内进行，包括解释数据、为ITD和TKD突变生成标准的突变/野生型信号比率并预测对多种酪氨酸激酶抑制剂反应的软件。

全球服务和分销试剂盒

LeukoStrat CDx测试目前通过Invivoscribe的全资子公司LabPMM LLC（美国）、LabPMM GmbH（德国）和LabPMM GK（日本）以测试菜单服务的形式提供。LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay试剂盒目前在日本、欧洲和澳大利亚分销，在美国的分销正在审核中，并计划在中国进行分销。