NOVA IORQUE, Dec. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Epiq , líder global no setor de serviços jurídicos, anunciou hoje que Carlos Gonzalez é o novo diretor de informação, reportando-se diretamente a David Dobson, CEO. Carlos é um líder experiente com 20 anos de experiência global em tecnologia na construção de operações de TI escaláveis e de alto desempenho para grandes empresas, incluindo IBM, American Home Mortgage e Allscripts. Ele tem experiência significativa em infraestrutura, rede, segurança e gerenciamento de operações de data center utilizando várias tecnologias em com histórico de melhoria da confiabilidade e criação de sucesso empresarial.



“Carlos é um líder de tecnologia de classe mundial com um histórico impressionante de sucesso. Nossa estratégia para continuar a investir em tecnologia, pessoal e processos para impulsionar mais valor para os nossos clientes será acelerada com Carlos na nossa equipe”, disse David Dobson, diretor executivo da Epiq.

“O foco da Epiq em fornecer as melhores soluções de tecnologia para sua impressionante base de clientes me levou a me unir a esta grande equipe e empresa”, disse Gonzalez. “Acredito que podemos ampliar nossos sucessos passados com tecnologia ao inovar para o futuro. Isso nos permitirá aprimorar continuamente as soluções e serviços que fornecemos aos nossos clientes para ajudá-los a transformar suas operações de negócios”.

Gonzalez atuou mais recentemente como vice-presidente e diretor de informações do Hospital Mount Sinai South Nassau, um dos maiores hospitais de Long Island, reconhecido pelo US News & World Report 2019-2020 como um Melhor Hospital Regional. Sua formação em gestão de sistemas e operações em larga escala ajudou várias empresas a crescer e alcançar avanços na tecnologia, incluindo projetos para aumentar a estabilidade e melhorar o desempenho, reduzindo ao mesmo tempo o risco.

