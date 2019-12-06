纽约, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 法律服务业的全球领先企业Epiq 今天宣布Carlos Gonzalez加盟该公司，担任首席信息官，由首席执行官David Dobson直接领导。Carlos是一位经验丰富的领导者，拥有20年全球技术经验，曾为IBM、American Home Mortgage和Allscripts等大型公司构建可扩展的高绩效IT运营。他在基础设施、网络、安全和数据中心运营管理方面拥有丰富的经验，以往曾利用多种技术提高可靠性并协助企业取得成功。



“Carlos是世界级技术领导者，具有非常辉煌的成功履历。随着他加入我们的团队，我们将加速实施投资技术、人才和流程以为客户创造更多价值的战略，”Epiq首席执行官David Dobson表示。

“Epiq致力于为其卓越的客户群提供最好的技术解决方案，这一点吸引了我加入这个伟大的团队和组织。”Gonzalez说道。“我相信我们可以依托以往的技术成就不断创新，开创未来。我们将继续改进我们提供给客户的解决方案和服务，以帮助他们转型业务运营。”

Gonzalez最近就职于Mount Sinai South Nassau Hospital，担任副院长兼首席信息官，这家医院是长岛最大的医院之一，被《美国新闻与世界报道》评为2019-2020年度最佳地区医院。他管理大型系统和运营部门的背景帮助多家组织获得发展并取得了技术进步，包括在降低风险的同时提高稳定性和绩效的项目。

关于Epiq

Epiq是法律服务行业的全球领先企业，为公司法律顾问、法律事务所、业内专业人士提供高效、清晰、可信的服务，处理日益复杂的大型任务。客户依靠Epiq简化对业务运营、集体诉讼和集合侵权、庭审报告、电子化搜寻（eDiscovery）、监管、合规、重组和破产事务的管理。Epiq的主题专家和各项技术以专业知识实现效率提升，为世界各地的高绩效客户带来信心。要了解更多，请访问： www.epiqglobal.com 。

媒体联系人

Shanna Schultz

Epiq

+1 713 933 2922

shanna.schultz@epiqglobal.com