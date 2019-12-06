紐約, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq 作為法律服務行業的全球領導者，今天宣佈任命 Carlos Gonzalez 加入公司成為資訊主管，直接向行政總裁 David Dobson 匯報。Carlos 是經驗豐富的領導者，在為 IBM、American Home Mortgage 和 Allscripts 等大型公司構建可擴展高性能資訊科技營運方面擁有 20 年的國際技術經驗。他在基礎架構、網絡、安全性和數據中心營運管理方面擁有豐富經驗，運用各種技術來提高可靠性並促進企業成功。



Epiq 行政總裁 David Dobson 說：「Carlos 是世界一流的技術領導者，有令人印象深刻的成功往績。他加入我們的團隊後，將加快我們繼續投資於技術、人才和流程的策略，以為客戶帶來更多價值。」

Carlos 說：「Epiq 致力為公司令人印象深刻的客戶群體提供最佳的同類技術解決方案，這點吸引了我加入這個了不起的團隊和組織。我相信我們可以建基於過去的技術成就，為未來實現創新。這將使我們能夠不斷改善向客戶提供的解決方案和服務，以助他們革新業務營運。」

Carlos 最近擔任 Mount Sinai South Nassau Hospital 的副主席兼資訊主管，而該醫院是美國長島最大型的醫院之一，榮獲美國新聞與世界報告 (US News & World Report) 評為 2019-2020 年最佳區域醫院。他具有管理大型系統和營運的背景，曾幫助多個組織積極擴展並取得顯著技術進步，包括不少在降低風險的前提下提高穩定性和改善效能的項目。

關於 Epiq

Epiq 是法律服務業界的全球領導者，能高效、清晰及自信地承擔企業法律顧問、律師樓、商界專業人士的大型、日益複雜的任務。客戶依賴 Epiq 精簡商業營運管理、集體訴訟及集體侵權、法庭報告、eDiscovery、監管、合規、轉型及破產事項。Epiq 的專項專家以及技術透過專業知識創造效率，並為全球優質客戶帶來信心。前往 www.epiqglobal.com 了解更多資訊。

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