MONTRÉAL, 05 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), propriétaire du Publisac, réagit aujourd’hui aux recommandations de la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal sur le contrôle des circulaires sur son territoire, qui ont été présentées publiquement en soirée.

« Nous sommes déçus des recommandations insensibles aux besoins de la population, incohérentes et impraticables de la Commission, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. En recommandant le opt-in, qui signifierait la fin du Publisac, la Commission fait fi de la volonté de la vaste majorité des citoyens, des commerçants et des éditeurs de journaux locaux qui souhaitent sa continuité, ainsi que des milliers d’emplois qui en dépendent, à Montréal et en région. En même temps, nous ne sommes pas surpris de ces recommandations, vu la teneur des débats à la Commission. Il est dommage que la pertinence sociale et économique de l’écosystème du Publisac n’ait pas été sérieusement considérée par la Commission. »

« Nous espérons que la Ville de Montréal sera à l’écoute de toutes les parties prenantes et qu’elle ne donnera pas suite à ces recommandations, a ajouté Isabelle Marcoux, présidente du conseil de TC Transcontinental. Nous visons plutôt poursuivre un dialogue constructif avec la Ville afin de collaborer à l’atteinte de nos objectifs communs, soit la réduction à la source, l’optimisation du recyclage et de l’économie circulaire du papier, et la création d’une économie circulaire du plastique au Québec. Dans cette foulée, nous souhaitons travailler de concert avec la Ville pour rendre l’option de retrait encore plus efficace et la faire mieux connaître. L’ensemble de l’exercice devrait adopter une approche rationnelle, objective et inclusive à l’élaboration de politiques publiques constructives et gagnantes à tous les niveaux. »

Les « CONSIDÉRANT » énumérés dans le document de la Commission sont en contradiction avec la plupart des recommandations. La Commission se montre insensible aux réalités de la population, des journaux locaux, des commerçants et des distributeurs. Parmi les recommandations incohérentes et impraticables se retrouve celle faite aux hebdos de transformer leur modèle d’affaires vers un modèle de distribution non viable (présentoirs dans des lieux publics). Un autre exemple est celui de l’offre d’initiation aux outils numériques dans le réseau des bibliothèques qui semble vouloir forcer la transition vers le numérique auprès de ceux et celles qui préfèrent encore le format imprimé, et est sans commune mesure avec les enjeux d’accessibilité à Internet pour les plus vulnérables.

Selon un sondage CROP commandé en octobre 2019 par TC Transcontinental, 86 % des Québécois et des Montréalais favorisent le mode de distribution actuel du Publisac (option de retrait ou opt-out) au lieu de la disparition du Publisac que causerait le modèle d’adhésion ou opt-in. Le site web jaimemonpublisac.ca , lancé en août dernier, a recueilli plus de 70 000 appuis envers le Publisac de partout au Québec, et près de 20 000 personnes ont pris le temps d’y laisser des commentaires.

La Commission a aussi ignoré les dimensions juridiques touchant le contrôle des circulaires. S’il était mis en œuvre, le opt-in irait à l’encontre de la liberté d’expression commerciale et du droit à l’information protégés par les chartes, comme en ont jugé les villes d’Halifax, Calgary et Ottawa. De plus, le contrôle des circulaires serait discriminatoire s’il ne s’appliquait pas également à tous les distributeurs. TC Transcontinental n’acceptera jamais d’être traitée différemment de Postes Canada pour la distribution de matériel publicitaire. Rappelons que la Ville de Mirabel, dans sa défense contre la poursuite de TC Transcontinental visant l’annulation de son nouveau règlement sur le contrôle des circulaires, a déclaré ne pas avoir juridiction sur Postes Canada en tant que société de la Couronne fédérale.

Avec son nouveau sac fait à 100 % de plastique recyclé, le Publisac contribue à l’établissement d’une économie circulaire du plastique au Québec, essentielle pour la transition écologique. Le système de distribution actuel, le opt-out, est simple et efficace pour assurer la réduction à la source. À preuve, cette transition est déjà amorcée : 200 000 foyers québécois se prévalent déjà du opt-out, dont 100 000 à Montréal, soit 13 % des foyers. Ceux qui ne souhaitent pas recevoir le Publisac, soit une minorité, ont ainsi une solution facile à portée de main tout en respectant la volonté de la majorité.

