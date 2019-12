Evolution de la gouvernance de DEINOVE





Emmanuel PETIOT quittera ses fonctions de directeur général à compter du 31 décembre 2019

Dr Charles WOLER, président du Conseil d’administration, assurera les fonctions de directeur général à titre provisoire dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur général

Emmanuel PETIOT a été nommé administrateur de DEINOVE avec pour mission d’accompagner la Société dans le développement des partenariats

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce que le Conseil d’administration de la Société a pris acte de la décision d’Emmanuel Petiot de démissionner de son mandat de directeur général de DEINOVE et a décidé, en concertation avec Emmanuel Petiot, que ses fonctions prendront fin le 31 décembre 2019.

Dr Charles Woler, actuellement président du Conseil d'administration de DEINOVE, a été nommé directeur général à titre provisoire, à compter du 1er janvier 2020. Le Conseil d’administration a d'ores et déjà engagé le processus de recrutement d’un nouveau directeur général pour poursuivre le développement de la Société dans ses activités à fort potentiel et notamment la valorisation de ses services en recherche et développement.

Afin de faciliter la transition et d’accompagner ses partenariats scientifiques et industriels, en cours et à venir, le Conseil d'administration de la Société a coopté Emmanuel Petiot en qualité d'administrateur, en remplacement de Bernard Fanget, démissionnaire.

« Au nom du Conseil d’administration, je tiens à exprimer notre gratitude à Emmanuel Petiot pour son engagement permanent au cours de ces sept années et pour l’enthousiasme avec lequel il a dirigé DEINOVE et mené son recentrage stratégique sur les antibiotiques et les actifs biologiques à haute valeur ajoutée dans la cosmétique. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa future carrière. Nous avons pleinement confiance dans l’équipe de direction qu’il a constituée pour que cette évolution de la gouvernance de DEINOVE n'ait pas d'impact sur les projets en cours et qu'ainsi DEINOVE poursuive son développement » a déclaré Dr Charles Woler.



DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : un premier candidat-antibiotique est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: un premier candidat-antibiotique est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, et prévoit de lancer de nouveaux actifs propriétaires en 2020. Plusieurs autres actifs cosmétiques sont en développement, notamment avec Oléos (Hallstar Group) et Dow. Elle mène également un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

