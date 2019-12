CHICAGO, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dr. Hongyu Xue, Direktur Ilmu Hayati di Amlan International akan mempresentasikan penelitian in vitro dan in vivo barunya dalam mengurangi kolonisasi Salmonella enterica sv. Typhimurium (ST) pada ayam broiler selama International Symposium on Alternatives to Antibiotics ke-3 (ATA) di Bangkok, Thailand. Presentasi ini akan menyoroti dua aspek strategi pengendalian Salmonella yang menjanjikan dampak yang unik dan berjangkauan luas untuk kesehatan hewan dan manusia.

Dr. Xue akan berbicara pada Selasa, 17 Desember 2019 pukul 16.15 di Mayfair Grand Ballroom di The Berkeley Hotel Bangkok, Thailand. Presentasi tersebut akan dilanjutkan dengan diskusi meja bundar dengan para penyaji lainnya.

Dr. Xue menemukan formula bahan makanan pakan baru untuk mengendalikan bakteri patogenik di lingkungan usus ternak dan unggas. Produk tersebut, NeutraPath, memiliki dampak cabang dua pada tantangan Salmonella dalam penelitian terbaru. Pertama, produk tersebut menimbulkan penurunan 42% dalam prevalensi Salmonella dan 1.84 penurunan log pada muatan Salmonella di ceca burung yang terpapar penyakit. Kedua, perpaduan eksklusif dari bahan yang bermanfaat NeutraPath menurunkan ekspresi faktor virulensi utama Salmonella, membatasi kolonisasi patogen dan menjaga fungsi integritas usus burung tersebut.

NeutraPath akan tersedia di negara-negara tertentu mulai akhir tahun 2020. Hubungi Amlan untuk informasi lebih lanjut mengenai NeutraPath dan portofolio kinerja bahan tambahan pakan Amlan.

"Resistensi antibiotik dalam patogen bawaan makanan seperti Salmonella adalah perhatian utama untuk keselamatan kesehatan masyarakat,” ujar Dr. Xue. “The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memperkirakan sebanyak 1.4 juta kasus infeksi Salmonella terjadi tiap tahun. Khususnya, setidaknya 100,000 infeksi ini disebabkan oleh Salmonella yang kebal pada antibiotik. Unggas dikenal sebagai reservoir utama Salmonella dan telur, dan daging unggas adalah sumber utama Salmonellosis yang ditularkan melalui makanan manusia di seluruh dunia. Sebagai tanggapan, industri unggas terpaksa mencari solusi anternatif untuk mengendalikan Salmonella di tingkat peternakan dan dengan demikian mengurangi penyebaran ke daging selama pemrosesan."

"Penelitian yang akan dipresentasikan Dr. Xue di ATA menarik bagi industri unggas,'’ ujar Flemming Mahs, Presiden Amlan International. "Pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita bisa mengurangi dampak penyakit bakteri pada unggas pada akhirnya akan mengarah pada pasokan makanan yang lebih aman untuk semua orang.”

Pada manusia, beberapa galur Salmonella bersifat resisten pada banyak jenis obat dan dapat resisten pada lima atau enam antibiotik konvensional. "Penelitian menunjukkan kemampuan untuk melumpuhkan bakteri dan mengendalikannya akan menjadi penting untuk pengembangan di masa depan dalam pencegahan resistensi antibiotik pada kesehatan hewan dan manusia,” Mahs menambahkan.

