芝加哥, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan International 的生命科學主任薛宏宇博士將呈現他對於減少 腸道沙門氏桿菌 sv的近期體外體內試驗研究。泰國曼谷舉辦的 第三屆抗生素替代藥物 (ATA) 國際研討會 上，發表他在減少肉雞體內腸道沙門氏桿菌的體外/體內研究成果 演講將重點介紹 沙門氏桿菌 控制策略的兩層面，這些策略預期對動物和人類健康有獨一無二且廣泛的影響。



薛博士將於2019年12月17日星期二下午4:15，於泰國曼谷伯克利酒店的梅費爾宴會廳中演講。在他演講後，將與其他演講者舉行圓桌會議。

薛博士發現了一種新配方的飼料添加物，以控制家畜家禽腸道環境中的致病細菌。在最近一項研究中，NeutraPath產品對 沙門氏桿菌 c的挑戰有兩方面的影響。首先，該產品使 沙門氏桿菌 盛行率下降了42％，暴露於疾病風險的鳥類盲腸中的 沙門氏桿菌 也減少了1.84對數值。其次，該產品的專有功能性成分混合物以負調控 沙門氏桿菌的關鍵致病因子表現，而限制病原體的移生，並維持鳥類腸道功能的完整性。

NeutraPath 將於 2020 年末開始於特定國家上市。請聯絡Amlan，以得到關於NeutraPath和Amlan高效飼料添加物產品組合的更多資訊。

薛博士談到，「食源性病原體，如 沙門氏桿菌 i中的抗生素耐藥性是公共衛生安全的主要疑慮。」 「疾病控制與管理中心（CDC）估計，每年發生140萬例 沙門氏桿菌 感染。值得注意的是，這些感染中至少有十萬個是因為耐藥性 沙門氏桿菌所引起。家禽是 沙門氏桿菌 與 雞蛋， 和家禽肉是全世界人類食源性沙門氏桿菌疾病之主要來源。作為回應，家禽業被迫尋求抗生素的替代方案，以在農場水平控制 沙門氏桿菌 而減少其在加工中散播至肉中。」

Amlan國際公司總裁Flemming Mahs談到，「薛博士將於ATA執行的研究對整個企圖業是令人振奮的」。“對我們如何降低家禽細菌性疾病影響的更多了解，最終將替每人提供更安全的食物供應。”

在人類中，某些 沙門氏桿菌 菌株有多重耐藥性，可對五或六種常規抗生素產生耐藥性。Mahs補充說道：「研究顯示出能解除細菌武裝並找到某種控制水平的研究對於預防動物和人類健康中的抗生素耐藥性之未來發展 十分重要。」

{1}媒體注意事項：如要安排薛博士的採訪，請透過 press@amlan.com .聯絡Reagan Culbertson, Amlan International。

關於Amlan International

，美國的德拉瓦州公司Oil-Dri Corporation（NYSE：ODC）以「Amlan International」的名義展開商業，其產品範圍已擴展到整個腸道健康和抗生素生長促進劑（AGP） -替代藥市場，主要是由其在伊利諾伊州弗農山實驗室的研究所驅動。2017年，該公司在校園內新增了Richard M. Jaffee 應用微生物實驗室。2013年，隨著其在深圳中國子公司之成立，拓展了該公司全球化影響力。如需關於Amlan International更多資訊，請見： Amlan.com 。Amlan International於美國境外銷售動物保健產品。產品相關聲明可能因各國政府要求而有所不同，且產品供應情況亦可能因國家而異。「NeutraPath」是美國Oil-Dri公司的商標。

Reagan B. Culbertson

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