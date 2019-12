December 06, 2019 02:00 ET

December 06, 2019 02:00 ET

6. december 2019

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

Afdeling/andelsklasse ISIN Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380



0,10 0,00 0,10 -0,05 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918



0,30 0,05 0,35 -0,15 Kina, klasse DKK d DK0010295336



0,11 0,29 0,40 -0,05 Mix Defensiv - Akkumulerende KL DK0060228633



0,15 0,00 0,15 -0,05 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380



0,31 0,54 0,85 -0,10

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

Afdeling/andelsklasse ISIN Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 0,10 0,00 0,10 -0,05 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 0,08 0,27 0,35 0,05 Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758 0,06 0,59 0,65 0,05 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 0,30 0,05 0,35 -0,15 Kina, klasse DKK d DK0010295336 0,11 0,29 0,40 -0,05 Mix - Akkumulerende KL DK0060010841 0,15 0,00 0,15 -0,05 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 0,31 0,59 0,90 -0,05

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk .

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Investment Management

