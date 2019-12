Papendrecht, 6 december 2019

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een Provisional Letter of Acceptance ontvangen voor een Design & Construct contract voor het Pasay Reclamation Development Project in de baai van Manila op de Filipijnen, in samenwerking met CHEC uit China. Het project is toegekend door het beursgenoteerde SM Prime Holdings Inc (SMPHI), een van de grootste vastgoedontwikkelaars in Zuidoost-Azië. Met dit ontwikkelingsproject wordt een nieuw gebied gecreëerd voor zowel commercieel vastgoed als woningbouw in een dichtbevolkt deel van de Filipijnse hoofdstad Manila. De geschatte totale contractwaarde bedraagt circa EUR 650 miljoen (USD 720 miljoen), waarvan het Boskalis aandeel circa EUR 325 miljoen bedraagt.

Peter Berdowski, Boskalis CEO: “We zijn zeer verheugd over de toekenning van dit omvangrijke contract door SMPHI. Als Boskalis hebben we een rijke traditie in het creëren van nieuw land en we kijken ernaar uit bij te dragen aan een bescheiden uitbreiding van de Filipijnen en het beschermen van een deel van Manila tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deze regio is van oudsher van groot belang voor Boskalis en met dit project hebben we de bezetting van de grote baggerschepen voor de komende jaren verzekerd.”

Het Pasay Reclamation Development Project is gericht op het ontwikkelen van nieuw en modern commercieel vastgoed en woningbouw in de baai van Manila. Het project omvat de aanleg van drie kunstmatige eilanden met een totaal oppervlak van circa 360 hectare. Deze worden volgens internationale standaarden aangelegd om te zorgen voor een veilige leefomgeving. De eilanden zijn tevens ontworpen om bestand te zijn tegen mogelijke zware aardbevingen en de kust- en oeverbescherming is ontworpen om tyfoons te kunnen weerstaan.

Voor de landaanwinningsactiviteiten zet Boskalis meerdere sleephopperzuigers in, waaronder megahoppers, voor een periode van twee jaar. Om het inklinken van de grond te bevorderen, wordt 60.000 kilometer verticale drainage aangebracht. Daarnaast wordt door middel van dynamische en vibrocompactie de grond in het gehele landaanwinningsgebied verdicht. De eilanden zullen worden voorzien van een stenen oeverbescherming in combinatie met een betonnen golfbreker. De voorbereidende werkzaamheden vangen in het eerste kwartaal 2020 aan. De baggerwerkzaamheden worden naar verwachting binnen drie jaar voltooid en het totale project kent een doorlooptijd van vijf jaar.

Boskalis is ruim een eeuw als baggeraar actief en heeft een indrukwekkende staat van dienst. Spraakmakende landaanwinningsprojecten zijn onder meer uitgevoerd in Singapore (diverse projecten over de afgelopen decennia en momenteel worden Tuas Terminal phase two en de Tekong polder gerealiseerd), Zuid-Korea (onder andere Songdo International City ), Bahrein ( diverse landaanwinningsprojecten ), Panama ( Punta Pacifica islands ), Indonesië (recente aanleg van vijf eilanden in Makassar ) en in Nederland (de huidige ontwikkeling van IJburg in Amsterdam).

Ga naar vimeo.com/boskalis/pasay voor een animatievideo over de projectactiviteiten.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:

Martijn L.D. Schuttevâer

ir@boskalis.com

Pers:

Arno Schikker

press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Bijlages