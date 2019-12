MEDDELELSE NR. 181



Der er indgået aftale om, at ChemoMetecs nye CEO Steen Søndergaard tiltræder den 2. januar 2020.

I en tidligere meddelelse, offentliggjort den 1. december 2019, blev det meddelt, at Steen Søndergaard hurtigst muligt ville tiltræde som CEO i ChemoMetec.

Bestyrelsesformand i ChemoMetec, Preben Kønig, udtaler i forbindelse med Steen Søndergaards tiltræden: ”Vi er glade for, at Steen Søndergaard kan tiltræde allerede lige efter nytår og ser frem til at byde ham velkommen i ChemoMetec. Steen Søndergaard har via sin tidligere ansættelse et godt forudgående kendskab til ChemoMetec, herunder til vores kunder, produkter og markeder. Samtidig har ham mere end 25 års erfaring som leder inden for teknologi- og medicoindustrien, så jeg er sikker på, at vi med Steen Søndergaard i spidsen for ChemoMetec kan videreføre de seneste års meget positive udvikling, og at han med sin brede erfaring kan være med til at fortsætte gennemførelsen af vores strategi”.

Steen Søndergaard udtaler om sin tiltræden som CEO i ChemoMetec: ”Jeg glæder mig meget til at komme om bord i ChemoMetec og sammen med den øvrige organisation at fortsætte den spændende rejse, som virksomheden er ude på. Over de seneste år er det lykkedes for ChemoMetec at opnå ganske imponerende resultater, blandt andet båret frem af en stærk produktportefølje og en vellykket satsning på det store amerikanske marked. Det skal vi bygge videre på, og vi skal effektivt søge at udnytte det store potentiale, som er til stede inden for ChemoMetecs forretningsområder – især inden for den såkaldte cellebaserede immunterapi, hvor ChemoMetecs celletællingsprodukter har stor succes. Samtidig skal vi fortsætte den fornyelse og udvidelse af ChemoMetecs produktporteføjle, som er i fuld gang, så vi kan imødekomme kundernes stigende efterspørgsel efter analyseinstrumenter af høj kvalitet”.





