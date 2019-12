Odico A/S

December 06, 2019 07:50 ET

December 06, 2019 07:50 ET

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 17-2019

Odense, den 06.12.2019

Odico A/S opnår bevilling fra EU til markedsmodningsprojekt

Projekt SmartStair videreudvikler Odicos mobile og digitale

robotteknologi for produktion af betontrapper

EU har den 5. december 2019 via det europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020 offentliggjort Odico A/S som én af vinderne af deres acceleratorprogram EIC.

Udpegelsen betyder at Odico modtager støtte på op til 7.1 mio. kr. til det ansøgte projekt ”SmartStair -Robotic Production of EPS Formwork for cost-effective Concrete Stairs”. Endeligt projekt- og beløbsramme forventes afklaret med EU indenfor 6-8 uger.

SmartStair – der er en del af Odicos udmeldte strategiske plan - gennemføres under EU’s program Horizon 2020 SME-instrument. Formålet med SmartStair er at bringe konceptet fra nuværende demonstrationsstadie til industriel salgbar løsning i fuld skala i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Projektet forventes opstartet i begyndelsen af 2020 og vil løbe over 18 måneder. Bevillingen forudsætter, at der med projektpartnerne opnås enighed om bindende samarbejdsaftale.

Projektet påvirker ikke selskabets forventninger til resultatet i indeværende år.

Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 22 22 12 35, e-mail: anders@odico.dk

Odico A/S

Oslogade 1

5000 Odense C

www.odico.dk

Certified Adviser

EY

Christian Ejlskov, tlf.: + 45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200

5100 Odense C

Vedhæftet fil