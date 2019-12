Aarhus, den 6. december 2019

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 19 /2019

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, skal AGF A/S oplyse at have modtaget storaktionærmeddelelse fra ”Anpartsselskabet af 10. Juni 1997” (cvr. nr. 20419407), der den 4. december 2019 har købt 3.000.000 stk. aktier i AGF A/S.

”Anpartsselskabet af 10. Juni 1997” råder herefter over samlet 57.912.570 stk. aktier, svarende til 15,12 % af de samlede stemmerettigheder og 15,33 % af den samlede aktiekapital i AGF A/S.

Med venlig hilsen

AGF A/S

Dan Holt Jessen

Økonomidirektør

Vedhæftet fil