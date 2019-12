December 06, 2019 09:30 ET

I henhold til tidligere meddelelse dags dato indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIl Danmark, afdeling Danske Small Cap aktier KL til fredag den 3. januar 2020 kl. 10.00 med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Forslag fremsat af bestyrelsen – afvikling af afdeling Danske Small Cap aktier KL

2. Eventuelt

Dagsorden samt det fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er tilgængelig på foreningens hjemmeside bildanmark.dk samt ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1 - 3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Navnenoterede investorer kan tilmelde sig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt på investorportalen på hjemmesiden bildanmark.dk. Tilmelding kan ligeledes ske ved til henvendelse til foreningens kontor, Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 senest den 20. december 2019.

Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Investreringsforeningen BIL Danmark

Tage Fabrin-Brasted, direktør

