Die Zusammenlegung verleiht TELUS International eine beträchtliche Größe und steigert seinen Unternehmenswert auf etwa 5 Milliarden Kanadische Dollar

Weiteres Wachstumspotenzial positioniert TELUS International für einen innerhalb der nächsten 12-24 Monate geplanten Börsengang

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gab TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) durch TELUS International, einen innovativen Anbieter von Kundenerlebnissen, der digitale Lösungen der nächsten Generation für globale Marken entwirft, erstellt und liefert, bekannt, dass sich die Gesellschaft zur Übernahme des privat geführten Unternehmens Competence Call Center (CCC), einem führenden Anbieter von höherwertigen Business Services mit den Schwerpunkten Customer Relationship Management und Content Moderation, bereit erklärt hat. Der Kaufpreis liegt bei etwa 915 Millionen € (ca. 1,3 Milliarden Kanadische Dollar) aus Fremd- und Eigenkapital, vorbehaltlich der üblichen abschließenden Anpassungen.

„Wir freuen uns, die Mitarbeiter und Kunden von Competence Call Center in unserer TELUS-Familie begrüßen zu dürfen“, sagte Darren Entwistle, President und CEO von TELUS. „Die heutige Ankündigung verleiht TELUS International – einem wichtigen und differenzierten Wachstumstreiber für TELUS – eine beträchtliche Größe und Vielfalt und erhöht den geschätzten Wert des Unternehmens erheblich auf rund 5 Milliarden Kanadische Dollar. Die erweiterten Fähigkeiten der zusammengelegten Unternehmen werden das weltweit geschätzte Kundenerlebnis und innovative digitale Lösungen, für die die Marke TELUS International steht, weiter verbessern. Wichtig ist, dass sich die Zusammenlegung positiv auf die finanzielle und operative Stärke von TELUS auswirken wird, da sie die Weiterentwicklung unserer weltweit führenden Breitbandnetze in Kanada sowie unsere globale Führungsrolle bei der Verbesserung des Kundenservice unterstützt. Außerdem stärkt die Übernahme von Competence Call Center die weitere Entwicklung der erfolgreichen Wachstumsstrategie von TELUS International, indem sie das Unternehmen gut für einen möglichen Börsengang in den nächsten 12-24 Monaten positioniert und dem Unternehmen weiteres Wachstum in den kommenden Jahren ermöglicht.“



„Die heutige Ankündigung ist ein weiterer bemerkenswerter Schritt unseres Unternehmens auf dem Weg zu strategischem Wachstum, der auf unserer starken Dynamik im Markt aufbaut und unsere Fähigkeit weiter unterstützt, differenzierte Kundenerlebnisse zu liefern und neue Go-to-Market-Gelegenheiten für die hochgeschätzten Marken zu ermöglichen, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten“, sagte Jeff Puritt, President und CEO von TELUS International. „Nach der Zusammenlegung wird die Größe, der Umfang und die Reichweite von TELUS International auf fast 50.000 der inspiriertesten Teammitglieder anwachsen und Kundenzufriedenheit, digitale Transformation, Content Moderation, IT-Lebenszyklus, Hilfestellung und digitale Beratung, Risikomanagement und Backoffice-Support in über 50 Sprachen aus mehr als 50 Auslieferungszentren in 20 Ländern in Nord- und Mittelamerika, Europa und Asien bieten.“

CCC wurde 1998 in Österreich gegründet, hat heute seinen Hauptsitz in Berlin und bietet seine preisgekrönten Dienstleistungen in 11 europäischen Ländern1 mit mehr als 8.500 Mitarbeitern an. CCC unterhält Partnerschaften mit branchenführenden globalen Marken, vor allem aus den schnell wachsenden Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation, Einzelhandel sowie Reisen und Gastgewerbe – wichtige vertikale Wachstumsmärkte für TELUS International. Die Übernahme von CCC wird zu einer erheblichen Diversifizierung der Geschäftstätigkeit und des Kundenstamms von TELUS International in Europa führen. Die Fähigkeiten von CCC werden es TELUS International ermöglichen, Kunden, zu denen auch TELUS und sein führendes drahtloses und drahtgebundenes Breitbandnetzwerk in Kanada gehören, seinen hervorragenden Kundenservice anzubieten.

Die Übernahme verleiht TELUS International, einem wichtigen und differenzierten Wachstumstreiber für TELUS, eine beträchtliche Größe und steigert das konsolidierte Finanz- und Betriebsergebnis von TELUS, einschließlich Umsatz, EBITDA und Wachstum des freien Cashflows. Im Geschäftsjahr 2019 wird CCC voraussichtlich einen Umsatz von rund 450 Millionen Kanadische Dollar ausweisen. Auf Pro-forma-Basis wird der annualisierte Gesamtumsatz von TELUS International 2019 die Marke von 1,75 Milliarden Kanadische Dollar überschreiten und das EBITDA auf rund 400 Millionen Kanadische Dollar steigen. Die Übernahme von CCC wird sich sofort positiv auf den Umsatz und das EBITDA für TELUS und TELUS International sowie auf die EBITDA-Marge für TELUS International auswirken. Angesichts der geringen Kapitalintensität der zusammengelegten Unternehmen wird erwartet, dass die Transaktion auch die sofortige Expansion des freien Cashflows unterstützt.

„Dies ist ein großartiger Tag für unser gesamtes Team von Competence Call Center, da wir uns darauf freuen, die gleichgesinnten, fürsorglichen Kulturen unserer beiden Unternehmen zu verbinden, die sich auf die Entwicklung und das Engagement der Teammitglieder konzentrieren, um die Qualität des Kundenservice zu verbessern“, sagte Christian Legat, CEO von CCC. „Wir teilen das leidenschaftliche Engagement des Teams von TELUS International, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, und freuen uns darauf, als ein Unternehmen aufzutreten, um die Stärke, Reichweite und Performance unserer gemeinsamen Fähigkeiten zum Vorteil unserer Kunden und unserer Teams zu steigern.“

Die Übernahme von CCC wird aus den regresslosen Kreditfazilitäten von TELUS International und zusätzlichem Eigenkapital von TELUS Corporation und Baring Private Equity Asia (BPEA) finanziert. Im Rahmen der Transaktion wird das Senior-Management von CCC einen wesentlichen Teil seiner Kapitalbeteiligung an CCC in TELUS International reinvestieren. Die Eigenkapitalbeteiligungen der TELUS Corporation und von BPEA belaufen sich laut Schätzungen auf 165 Millionen Kanadische Dollar bzw. 90 Millionen Kanadische Dollar. Nach Abschluss der Übernahme wird die TELUS Corporation einen Anteil von rund 62 Prozent an TELUS International behalten. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss wird für Anfang des ersten Quartals 2020 erwartet.

Über TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) ist ein dynamisches, weltweit führendes Kommunikations- und Informationstechnologieunternehmen mit einem Jahresumsatz von 14,6 Milliarden Kanadischen Dollar und 14,5 Millionen Kundenverbindungen in den Bereichen Wireless, Data, IP, Voice, Fernsehen, Entertainment, Video und Sicherheit. Wir nutzen unsere weltweit führende Technologie, um bemerkenswerte Ergebnisse für die Menschen zu erzielen. Unser langjähriges Engagement, unsere Kunden an die erste Stelle zu setzen, treibt jeden Aspekt unseres Geschäfts an und macht uns zu einem führenden Unternehmen in Bezug auf Exzellenz im Kundenservice und Loyalität. TELUS Health ist Kanadas größter IT-Anbieter im Gesundheitswesen und TELUS International liefert die innovativsten Lösungen für Geschäftsprozesse an einige der etabliertesten Marken der Welt.

Angetrieben von unserem leidenschaftlichen sozialen Ziel, alle Kanadier dauerhaft zu verbinden, hat unsere tiefgründige und beständige Unternehmensphilosophie, dort etwas zurückzugeben, wo wir leben, unsere Teammitglieder und ehemaligen, im Ruhestand befindlichen Mitarbeiter dazu inspiriert, seit 2000 mehr als 700 Millionen Kanadische Dollar zu spenden und 1,3 Millionen Tage Dienst zu leisten. Diese beispiellose Großzügigkeit und das unvergleichliche freiwillige Engagement haben TELUS zum spendenstärksten Unternehmen der Welt gemacht. Weitere Informationen zu TELUS finden Sie unter telus.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse, einschließlich Aussagen zur geplanten Übernahme von Competence Call Center (CCC) durch TELUS International, zum erwarteten Zeitpunkt der Transaktion, zum erwarteten Nutzen der Transaktion und zu Plänen für deren Integration (einschließlich Aussagen hinsichtlich des erwarteten Umsatzes von CCC und dem Gesamtumsatz von TELUS International 2019 sowie zum EBITDA), zu potenziellen Plänen und zum Zeitpunkt des Börsengangs durch TELUS International sowie zum erwarteten Unternehmenswert von TELUS International nach der Übernahme. Zukunftsgerichtete Aussagen erfordern von TELUS naturgemäß Annahmen und Vorhersagen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass die Übernahme wie erwartet oder zu den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bedingungen abgeschlossen wird, dass erforderliche behördliche Genehmigungen erlangt werden, dass die erwarteten Geschäftsergebnisse realisiert werden, dass der erwartete Nutzen der Transaktion (einschließlich der erwarteten Steigerung des Unternehmenswerts von TELUS International) eintritt oder dass ein Börsengang von TELUS International innerhalb des angestrebten Zeitrahmens stattfindet bzw. überhaupt stattfindet. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen nicht als richtig erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beschreiben unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da eine Reihe von Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Dementsprechend unterliegt diese Pressemitteilung dem Haftungsausschluss und ist durch die Annahmen, Einschränkungen und Risikofaktoren beschränkt, auf die in der Managementdiskussion und -analyse von TELUS im dritten Quartal 2019 und im Jahresbericht 2018 sowie in weiteren Offenlegungsdokumenten und Einreichungen bei den Securities Commissions in Kanada (auf SEDAR unter sedar.com) und in den USA (auf EDGAR unter sec.gov) verwiesen wird. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat TELUS keinerlei Absicht oder übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

TELUS Media Relations

François Gaboury

(438) 862-5136

francois.gaboury@telus.com

TELUS Investor Relations

Robert Mitchell

(647) 837-1606

ir@telus.com