TELUS Communications Inc

December 06, 2019 09:35 ET

La fusión amplía significativamente la escala de TELUS International e incrementa su creciente valor empresarial a aproximadamente 5000 millones de C$.

El potencial de crecimiento futuro sitúa a TELUS International en una posición idónea para una posible salida a Bolsa en los próximos 12-24 meses.

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) ha anunciado hoy a través de TELUS International, una empresa de innovación dedicada al diseño, la creación y la distribución de soluciones digitales para marcas globales, el acuerdo de adquisición de la empresa privada Competence Call Center (CCC). CCC es un proveedor líder de servicios empresariales de valor añadido superior con un enfoque centrado en la gestión de las relaciones con el cliente y la moderación de contenidos. Esta transacción se ha cerrado con un valor aproximado de 915 millones de € (unos 1300 millones de C$) que consisten en deuda y capital sujetos a las condiciones de cierre habituales.

“En TELUS, nos complace dar la bienvenida a los empleados y clientes de Competence Call Center”, afirma Darren Entwistle, presidente y director ejecutivo de TELUS. “El anuncio amplía la escala y la diversidad de TELUS International de manera significativa. Constituye además un motor de crecimiento importante y diferenciado para TELUS y aumenta sustancialmente el valor empresarial estimado de la empresa hasta situarse en unos 5000 millones de C$. Las capacidades ampliadas que surgen de la fusión de ambas empresas mejorarán aún más la experiencia del cliente y las innovadoras soluciones digitales, que gozan de una buena reputación a nivel mundial y que son factores distintivos de TELUS International. Lo que es más importante, la fusión tendrá un impacto positivo en la solidez financiera y operativa de TELUS, ya que respaldará el avance de nuestras redes de banda ancha líderes en el sector en Canadá, además de nuestro liderazgo global en términos de excelencia en el servicio al cliente. Asimismo, la adquisición de Competence Call Center refuerza en mayor grado el avance sostenido de la exitosa estrategia de crecimiento de TELUS International y nos sitúa en una posición idónea para una posible salida a Bolsa en los próximos 12-24 meses. Esto garantizará el crecimiento continuado en los próximos años”.

“El anuncio de hoy es otro punto de inflexión en el plan de crecimiento estratégico de nuestra empresa. Este se basa en nuestro importante impulso en el mercado y nuestra capacidad de ofrecer experiencias de cliente diferenciadas y de habilitar nuevas oportunidades de comercialización a las importantes marcas con las que nos asociamos en todo el mundo”, explica Jeff Puritt, presidente y director ejecutivo de TELUS International. “Después de la fusión, el tamaño, el ámbito y alcance de TELUS International crecerán hasta abarcar casi 50 000 de los mejores trabajadores especializados en experiencia del cliente, transformación digital, moderación de contenidos, ciclo de vida de TI, asesoría y consultoría digital, gestión de riesgos y asistencia administrativa en más de 50 idiomas y desde más de 50 centros de servicio repartidos por 20 países de Norteamérica, Centroamérica, Europa y Asia”.

Fundada en el año 1998 en Austria, CCC tiene su sede central en Berlín y ofrece servicios galardonados a 11 países europeos1 a través de una plantilla de más de 8500 empleados. CCC se asocia con marcas globales líderes que pertenecen principalmente a sectores en rápido crecimiento como la tecnología, los medios y las telecomunicaciones, la venta minorista y los viajes y la hostelería. Todos ellos son sectores clave de crecimiento para TELUS International. La adquisición de CCC dará lugar a una diversificación considerable de las operaciones y los clientes de TELUS International en Europa. Las aportaciones de CCC mejorarán la capacidad de TELUS International de ofrecer la excelencia en el servicio a los clientes que le caracteriza y que incluye a TELUS y a su red de banda ancha inalámbrica y por cable líder en Canadá.

Se espera que la adquisición amplíe la escala de TELUS International significativamente, constituya un factor de crecimiento importante y diferenciado para TELUS y respalde los sólidos resultados financieros y operativos de TELUS, incluido el crecimiento del flujo de caja libre, los ingresos y el EBITDA. En el año fiscal 2019, se espera que CCC genere unos ingresos de alrededor de 450 millones de C$. Se estima que los ingresos anuales combinados de 2019 de TELUS International superarán los 1750 millones de C$ y que el EBITDA aumentará hasta alcanzar los 400 millones de C$. La adquisición de CCC aportará ingresos inmediatos y un EBITDA positivo tanto a TELUS como a TELUS International, además de un EBITDA con margen positivo a TELUS International. Además, debido a la baja intensidad de capital de la combinación de los negocios, también se espera que la transacción fomente el incremento inmediato del flujo de caja libre.

“Hoy es un gran día para todo el equipo de Competence Call Center. Estamos emocionados por la unión de dos empresas que comparten un cultura del servicio similar, que se centra en el desarrollo de los miembros del equipo y en el compromiso de ofrecer servicios de atención al cliente de excelencia”, afirma Christian Legat, director ejecutivo de CCC. “Compartimos el sólido compromiso del equipo de TELUS International de dar prioridad a los clientes y esperamos poder trabajar como una sola empresa, a fin de ampliar la potencia, el alcance y el rendimiento de nuestras capacidades combinadas en aras del beneficio de los clientes y los equipos”.

La adquisición de CCC estará financiada por las facilidades crediticias sin posibilidad de recurso de TELUS International y por capital adicional de TELUS Corporation y Baring Private Equity Asia (BPEA). Como parte de la transacción, la directiva de CCC reinvertirá una parte significativa de su participación en CCC en TELUS International. Se espera que las aportaciones de capital de TELUS Corporation y BPEA asciendan a unos 165 millones de C$ y 90 millones de C$, respectivamente. Tras el cierre de la adquisición, TELUS Corporation mantendrá un interés aproximado del 62 % en TELUS International. La adquisición está sujeta a condiciones de cierre habituales y a autorizaciones normativas. Se espera que el cierre se produzca a principios del primer trimestre de 2020.

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) es una empresa de tecnología de la información y comunicaciones líder en el mundo, cuyos ingresos anuales ascienden a 14 600 millones de C$. Además, cuenta con 14,5 millones de conexiones de clientes que incluyen redes inalámbricas, datos, IP, voz, televisión, entretenimiento, vídeo y seguridad. Utilizamos nuestra tecnología líder a nivel mundial para lograr resultados humanos extraordinarios. Nuestro compromiso constante de dar prioridad a los clientes impulsa todos los aspectos de nuestro negocio, lo que nos convierte en una empresa líder en términos de fidelidad y excelencia en el servicio al cliente. TELUS Health es el proveedor de TI especialidad para el sector de la salud más importante de Canadá, y TELUS International ofrece las soluciones de procesos empresariales más innovadoras a algunas de las marcas más reconocidas del mundo.

Motivados por nuestra importante función social de conectar a todos los canadienses de manera definitiva, nuestra filosofía se basa en la contribución a las comunidades dónde vivimos, lo que ha inspirado a los miembros del equipo a donar más de 700 millones de C$ y 1,3 millones de días de servicios comunitarios desde el año 2000. Esta generosidad y disposición sin precedentes han convertido a TELUS en la empresa más solidaria del mundo. Para obtener más información acerca de TELUS, visite telus.com .

Esta nota de prensa contiene declaraciones sobre expectativas de acontecimientos futuros que incluyen declaraciones relacionadas con aspectos como: la adquisición planificada de Competence Call Center (CCC) a manos de TELUS International; el calendario previsto de la transacción; los beneficios que se esperan de la transacción y los planes para su integración (incluidas declaraciones relativas a los ingresos esperados de CCC, y los ingresos combinados y el EBITDA de TELUS International en 2019); los posibles planes y fechas de la salida a Bolsa de TELUS International; y el valor empresarial previsto que adquirirá TELUS International tras la adquisición. Dada su naturaleza, las declaraciones prospectivas requieren que TELUS haga suposiciones y predicciones que están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. No se puede garantizar de ningún modo los siguientes acontecimientos: que la adquisición se complete según lo previsto o según los términos y las condiciones descritos en esta nota de prensa; que se obtengan las autorizaciones normativas necesarias; que los resultados financieros o los beneficios esperados de la transacción (incluido el aumento previsto del valor empresarial de TELUS International) se cumplan; o que la salida a Bolsa de TELUS International se vaya a efectuar en el intervalo de tiempo establecido o en algún otro momento. Existe un riesgo significativo de que las declaraciones prospectivas no sean precisas. Las declaraciones prospectivas presentadas en esta nota de prensa describen nuestras previsiones en la fecha de publicación de esta nota de prensa y están sujetas a cambios a partir de ese momento. Los lectores no deben depositar su confianza plena en las declaraciones prospectivas, ya que hay diversos factores que podrían provocar que los acontecimientos futuros reales difieran sustancialmente de los estipulados en las declaraciones prospectivas. Por consiguiente, esta nota de prensa está sujeta a la exención de responsabilidad y acreditada por las estimaciones, cualificaciones y factores de riesgo a los que se hace referencia en el análisis y evaluación del tercer trimestre de 2019 elaborado por la Directiva y en el informe anual de 2018, así como en otros documentos de divulgación pública y archivos con comisiones de valores en Canadá (SEDAR en sedar.com) y EE. UU. (EDGAR en sec.gov). TELUS se exime de cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, excepto cuando una ley lo requiera.

