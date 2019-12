TELUS Communications Inc

December 06, 2019 09:35 ET

Merger menambah skala signifikan ke TELUS International, dan memperluas nilai perusahaan yang tumbuh menjadi sekitar C$ 5 miliar

Potensi pertumbuhan lebih lanjut menempatkan TELUS International untuk penawaran umum perdana (IPO) pada masa depan yang ditargetkan dalam 12-24 bulan ke depan

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU), melalui TELUS International, perusahaan dengan inovasi pengalaman pelanggan yang mendesain, membangun, dan memberikan solusi digital generasi berikutnya untuk merek global, mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk mengakuisisi Competence Call Center (CCC), perusahaan swasta penyedia layanan bisnis bernilai tambah lebih tinggi terkemuka dengan fokus pada manajemen hubungan pelanggan dan moderasi konten, untuk sekitar €915 juta (sekitar C$1,3 miliar) yang terdiri dari utang dan ekuitas, tergantung pada penyesuaian penutupan yang lazim.

“Kami sangat senang menyambut karyawan dan pelanggan Competence Call Center ke dalam keluarga TELUS,” kata Darren Entwistle, Presiden dan CEO TELUS. "Pengumuman hari ini menambah skala dan keragaman yang signifikan bagi TELUS International – pendorong pertumbuhan yang penting dan berbeda untuk TELUS – dan secara substansial meningkatkan nilai perusahaan yang diperkirakan organisasi menjadi sekitar C$ 5 miliar. Kemampuan yang diperluas dari perusahaan gabungan ini akan semakin meningkatkan pengalaman pelanggan yang dikagumi secara global dan solusi digital inovatif yang identik dengan merek TELUS International. Terutama, merger akan menimbulkan dampak positif bagi kekuatan finansial dan operasional TELUS, mendukung kemajuan jaringan broadband terkemuka kami di Kanada, serta meningkatkan kepemimpinan global kami dalam keunggulan layanan pelanggan. Selain itu, akuisisi Competence Call Center semakin meningkatkan kemajuan strategi pertumbuhan TELUS International yang berhasil secara berkelanjutan dengan memosisikannya untuk potensi penawaran umum perdana pada masa depan yang ditargetkan dalam 12-24 bulan ke depan, menempatkan organisasi ini untuk pertumbuhan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang."



“Pengumuman hari ini adalah tahapan pencapaian luar biasa lainnya dalam perjalanan pertumbuhan strategis perusahaan kami, membangun momentum yang signifikan di pasar dan lebih lanjut mendukung kemampuan kami untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang berbeda, serta memungkinkan peluang masuk ke pasar baru untuk merek-merek ternama milik mitra kami di seluruh dunia,” kata Jeff Puritt, Presiden dan CEO TELUS International. “Pascamerger, ukuran, cakupan, dan jangkauan TELUS International akan tumbuh mencakup hampir 50.000 anggota tim yang paling bersemangat, memberikan pengalaman pelanggan, transformasi digital, moderasi konten, siklus hidup TI, penasihat dan konsultasi digital, manajemen risiko, dan back office yang mendukung lebih dari 50 bahasa dari lebih dari 50 pusat pengiriman di 20 negara di seluruh Amerika Utara dan Tengah, Eropa, serta Asia."

Didirikan pada tahun 1998 di Austria, saat ini CCC berkantor pusat di Berlin, Jerman dan menyediakan layanan yang memenangkan penghargaan di 11 negara Eropa1, dengan lebih dari 8.500 karyawan. CCC bermitra dengan merek global terkemuka di industri, terutama dari bidang teknologi yang berkembang pesat, media dan telekomunikasi, ritel, serta sektor wisata dan perhotelan - vertikal pertumbuhan kunci bagi TELUS International. Akuisisi CCC akan menghasilkan diversifikasi yang cukup besar bagi pengoperasian dan basis klien TELUS International di Eropa. Kapabilitas CCC akan meningkatkan kemampuan TELUS International untuk memberikan keunggulan layanan pelanggan yang khas kepada pelanggan, yang mencakup TELUS dan jaringan broadband nirkabel dan kabel terkemuka di Kanada.

Akuisisi ini diharapkan menambah skala signifikan bagi TELUS International, pendorong pertumbuhan yang penting dan berbeda bagi TELUS, dan akan mendukung hasil keuangan dan operasi gabungan TELUS termasuk pendapatan, EBITDA, dan pertumbuhan arus kas bebas. Pada tahun fiskal 2019, CCC diharapkan melaporkan pendapatan sekitar C$ 450 juta. Berdasarkan proforma, pendapatan tahunan gabungan TELUS International pada tahun 2019 akan melampaui C$ 1,75 miliar dan EBITDA akan meningkat menjadi sekitar C$ 400 juta. Akuisisi CCC akan segera menghasilkan pendapatan dan EBITDA untuk TELUS dan TELUS Internasional, serta margin EBITDA yang semakin meningkat bagi TELUS International. Selain itu, mengingat intensitas modal yang rendah dari bisnis gabungan, transaksi ini juga diharapkan dapat segera mendukung ekspansi arus kas bebas.

“Ini adalah hari yang menyenangkan bagi seluruh tim Competence Call Center karena kami menanti untuk menggabungkan budaya kepedulian yang serasi dari dua perusahaan ini yang fokus pada pengembangan dan keterlibatan anggota tim untuk mendorong keunggulan layanan pelanggan,” kata Christian Legat, CEO CCC. "Kami berbagi komitmen penuh semangat dengan tim TELUS Internasional untuk mengutamakan pelanggan dan menantikan untuk bergabung sebagai satu organisasi demi memperkuat kekuatan, jangkauan, dan kinerja kapabilitas gabungan kami untuk kepentingan klien dan tim kami."

Akuisisi CCC akan dibiayai dari fasilitas kredit tanpa jaminan TELUS Internasional dan ekuitas tambahan dari TELUS Corporation dan Baring Private Equity Asia (BPEA). Sebagai bagian dari transaksi, manajemen senior CCC akan menginvestasikan kembali sebagian besar kepemilikan ekuitas mereka di CCC ke dalam TELUS International. Kontribusi modal ekuitas TELUS Corporation dan BPEA masing-masing diperkirakan sekitar C$ 165 juta dan sekitar C$ 90 juta. Setelah penutupan akuisisi, TELUS Corporation akan mempertahankan sekitar 62 persen kepemilikan di TELUS International. Akuisisi ini tunduk pada ketentuan penutupan kebiasaan dan persetujuan peraturan. Penutupan diharapkan terjadi pada awal kuartal pertama tahun 2020.

Tentang TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) adalah perusahaan komunikasi dan teknologi informasi yang dinamis dan terkemuka di dunia dengan pendapatan tahunan sebesar C$ 14,6 miliar dan 14,5 juta koneksi pelanggan yang mencakup nirkabel, data, IP, suara, televisi, hiburan, video, dan keamanan. Kami memanfaatkan teknologi kami yang terkemuka di dunia untuk memungkinkan hasil akhir manusia yang luar biasa. Komitmen kami yang telah lama ada untuk menempatkan pelanggan kami sebagai kekuatan utama di setiap aspek bisnis kami, menjadikan kami pemimpin yang berbeda dalam keunggulan dan loyalitas layanan pelanggan. TELUS Health adalah penyedia TI perawatan kesehatan terbesar di Kanada, dan TELUS International memberikan solusi proses bisnis paling inovatif untuk beberapa merek paling mapan di dunia.

Didorong oleh tujuan sosial kami yang bersemangat untuk menghubungkan semua orang Kanada demi kebaikan, filosofi kami yang sangat berarti dan abadi untuk berkontribusi pada tempat kami tinggal telah mengilhami anggota tim kami dan para pensiunan untuk menyumbang lebih dari C$ 700 juta serta memberikan layanan dengan total 1,3 juta hari sejak tahun 2000. Kemurahan hati yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kesukarelaan yang tak tertandingi ini telah menjadikan TELUS perusahaan paling pemberi di dunia. Untuk informasi selengkapnya tentang TELUS, harap kunjungi telus.com

Pernyataan progresif:

Rilis berita ini berisi pernyataan tentang perkiraan peristiwa mendatang, termasuk pernyataan yang berkaitan dengan rencana akuisisi Competence Call Center (CCC) oleh TELUS International, perkiraan waktu transaksi, manfaat yang diharapkan dari transaksi, dan rencana untuk integrasi (termasuk pernyataan mengenai pendapatan mengenai perkiraan pendapatan CCC serta pendapatan gabungan tahun 2019 dari TELUS International dan EBITDA), potensi rencana dan waktu penawaran umum perdana (IPO) oleh TELUS International, serta nilai perusahaan yang diharapkan dari TELUS International setelah akuisisi. Sesuai sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan mengharuskan TELUS untuk membuat asumsi dan prediksi serta tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang melekat. Tidak ada jaminan bahwa akuisisi akan selesai seperti yang diharapkan atau berdasarkan syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam rilis berita ini, bahwa persetujuan peraturan yang diperlukan akan diperoleh, bahwa hasil keuangan yang atau manfaat yang diharapkan dari transaksi (termasuk kenaikan yang diharapkan untuk nilai perusahaan TELUS International) akan terwujud, atau bahwa IPO oleh TELUS International akan diselesaikan dalam kerangka waktu yang ditargetkan atau seluruhnya. Ada risiko signifikan bahwa pernyataan progresif ini tidak akan terbukti akurat. Pernyataan progresif yang terkandung dalam rilis berita ini menggambarkan ekspektasi kami pada tanggal rilis berita ini dan, karenanya, dapat berubah setelah tanggal tersebut. Pembaca diperingatkan untuk tidak bergantung yang tidak semestinya pada pernyataan progresif karena beberapa faktor dapat menyebabkan peristiwa aktual mendatang yang berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan progresif ini. Oleh karena itu, rilis berita ini tunduk pada penafian dan dikualifikasi berdasarkan asumsi, kualifikasi, dan faktor risiko yang disebutkan dalam diskusi dan analisis Manajemen TELUS kuartal ketiga tahun 2019 serta laporan tahunan 2018, dan dalam dokumen dan pengajuan pengungkapan publik TELUS lainnya dengan komisi keamanan di Kanada (tentang SEDAR di sedar.com) dan di Amerika Serikat (tentang EDGAR di sec.gov). Kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum, TELUS menyangkal segala maksud atau kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan progresif.

