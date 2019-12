La fusione aumenterà notevolmente le dimensioni di TELUS International e ne amplierà il già crescente valore d’impresa portandolo a circa 5 miliardi di dollari canadesi

L’ulteriore potenziale di crescita colloca TELUS International in una posizione privilegiata per un’offerta pubblica iniziale prevista nei prossimi 12-24 mesi

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) ha annunciato oggi l’accordo di acquisizione, tramite TELUS International - un innovatore di customer experience che progetta, crea e distribuisce soluzioni digitali all’avanguardia per brand globali - dell’azienda privata Competence Call Center (CCC), leader nella fornitura di servizi aziendali a elevato valore aggiunto, focalizzato sulla gestione delle relazioni con i clienti e la moderazione dei contenuti. Circa 915 milioni di euro (approssimativamente 1,3 miliardi di dollari canadesi) è il prezzo dell’operazione, articolata in strumenti di debito e di capitale e soggetta ai consueti accordi di closing.

“Saremo lieti di accogliere i dipendenti e i clienti di Competence Call Center nella grande famiglia di TELUS,” ha dichiarato Darren Entwistle, Presidente e CEO di TELUS. “L’annuncio di oggi aumenta in maniera significativa la portata e la diversificazione di TELUS International – importante e peculiare catalizzatore della crescita per TELUS – oltre al suo valore d’impresa stimato, che sale così a circa 5 miliardi di dollari canadesi. Grazie all’espansione delle capacità, l’azienda risultante dalla fusione aumenterà ulteriormente la customer experience e le soluzioni digitali innovative, già apprezzate in tutto il mondo, che ben contraddistinguono il marchio TELUS International. Aspetto importante: la fusione avrà un impatto positivo sulla solidità finanziaria e operativa di TELUS, perché promuoverà lo sviluppo delle nostre eccellenti reti a banda larga in Canada, nonché la nostra leadership globale in fatto di impeccabile assistenza ai clienti. Inoltre, l’acquisizione di Competence Call Center stimolerà il progresso continuo dell’efficace strategia di crescita di TELUS International, che si aggiudicherà così una posizione di vantaggio per una potenziale offerta pubblica iniziale prevista per i prossimi 12-24 mesi e potrà contare su un’espansione costante negli anni a venire.”



“L’annuncio di oggi segna un’altra importante pietra miliare nel percorso strategico di crescita dell’azienda, che si basa sul nostro significativo slancio nel mercato e supporta ulteriormente la nostra capacità di offrire esperienze differenziate ai clienti e di creare nuove opportunità di accesso al mercato per i brand di valore con cui collaboriamo in tutto il mondo”, ha aggiunto Jeff Puritt, Presidente e CEO di TELUS International. “Dopo la fusione, le dimensioni, la portata e la presenza di TELUS International si amplieranno a comprendere quasi 50.000 abili collaboratori dei team customer experience, trasformazione digitale, moderazione dei contenuti, IT lifecycle, consulenza e digital consulting, gestione del rischio e supporto back-office in oltre 50 lingue da più di 50 centri di distribuzione in 20 paesi dell’America settentrionale e centrale, dell’Europa e dell’Asia”.

Fondata nel 1998 in Austria, oggi CCC ha sede centrale a Berlino, in Germania, ed eroga i suoi pluripremiati servizi in 11 paesi europei1 avvalendosi di oltre 8.500 dipendenti. CCC collabora con i principali marchi globali in ambiti come tecnologia a rapida crescita, media e telecomunicazioni, retail, viaggi e ospitalità: tutti settori di crescita chiave per TELUS International. L’acquisizione di CCC garantirà a TELUS International una notevole diversificazione a livello operativo e di clientela in Europa. Grazie alle capacità di CCC, TELUS International riuscirà a fornire ai clienti la peculiare eccellenza del suo servizio, che include TELUS e la sua rete a banda larga wireless e wireline numero uno in Canada.

L’acquisizione amplierà notevolmente il raggio d’azione di TELUS International, che rappresenta un importante e diversificato motore di crescita per TELUS, che vedrà a sua volta migliorare i risultati finanziari e operativi consolidati, come fatturato, EBITDA e flussi di cassa. CCC dovrebbe chiudere l’esercizio 2019 con ricavi per circa 450 milioni di dollari canadesi. Su base pro-forma, il fatturato annualizzato combinato di TELUS International per il 2019 supererà gli 1,75 miliardi di dollari canadesi, a fronte di un incremento dell’EBITDA a circa 400 milioni. L’acquisizione di CCC contribuirà ad aumentare con effetto immediato i ricavi e l’EBITDA di TELUS e TELUS International, nonché il margine EBITDA di TELUS International. Inoltre, vista la bassa intensità di capitale dell’azienda risultante dalla fusione, l’operazione dovrebbe verosimilmente generare anche un’immediata espansione del free cash flow.

“Oggi è un giorno da ricordare per tutto lo staff di Competence Call Center: presto le due società uniranno le loro culture ugualmente improntate all’attenzione al cliente e focalizzate sulla crescita professionale e sull’impegno dei membri dei team per garantire un servizio clienti d’eccellenza”, ha dichiarato Christian Legat, CEO di CCC. “Con i colleghi di TELUS International condividiamo il profondo impegno a mettere i clienti al centro di ogni nostra attività e saremo lieti di unire le forze per amplificare l’efficacia, la presenza e le prestazioni aziendali a tutto vantaggio di clienti e dipendenti.”

L’acquisizione di CCC sarà finanziata dalle linee di credito pro soluto di TELUS International e da ulteriori fondi propri di TELUS Corporation e Baring Private Equity Asia (BPEA). Nell’ambito dell’operazione, il senior management di CCC reinvestirà in TELUS International una quota significativa della propria partecipazione al capitale di CC. I conferimenti di capitale proprio di TELUS Corporation e BPEA dovrebbero ammontare, rispettivamente, a circa 165 milioni e 90 milioni di dollari canadesi. Una volta conclusa l’acquisizione, TELUS Corporation manterrà una partecipazione di circa il 62% in TELUS International. L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di closing e approvazioni normative. Il closing è previsto per l’inizio del primo trimestre del 2020.

TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) è una società dinamica, tra i leader mondiali nel settore delle comunicazioni e dell’informatica. Con un fatturato annuo di 14,6 miliardi di dollari canadesi, vanta 14,5 milioni di clienti nei più svariati ambiti, come reti wireless, dati, IP, voce, televisione, intrattenimento, video e sicurezza. La nostra primaria tecnologia a livello globale ci consente di ottenere grandi risultati sul piano umano. Il nostro impegno di lunga data nel mettere i clienti al primo posto in ogni aspetto della nostra attività fa di noi un leader indiscusso in fatto di eccellenza nel servizio clienti e fidelizzazione della clientela. TELUS Health è il maggiore fornitore canadese di sistemi informatici per il settore sanitario, mentre TELUS International fornisce le più innovative soluzioni per processi aziendali ad alcuni dei marchi più affermati al mondo.

Animati dall’ambizioso spirito sociale che spinge la nostra azienda a unire tutti i canadesi per un mondo migliore, e da una filosofia profondamente radicata nella cultura aziendale che ci porta a migliorare la comunità in cui viviamo, i membri dei nostri team e gli ex collaboratori aziendali ormai in pensione hanno devoluto alle nostre iniziative più di 700 milioni di dollari e 1,3 milioni di giorni di servizio dal 2000. Questo spirito di altruismo e volontariato senza precedenti ha fatto di TELUS l’azienda più generosa al mondo. Per ulteriori informazioni su TELUS, visitare il sito www.telus.com .

Informazioni prospettiche:

Il presente comunicato contiene dichiarazioni relative a eventi futuri previsti, incluse affermazioni sul progetto di acquisizione di Competence Call Center (CCC) da parte di TELUS International, sulle presunte tempistiche dell’operazione, sui vantaggi auspicati dall’operazione, sui piani per la sua integrazione (comprese dichiarazioni riguardo al fatturato previsto di CCC e al fatturato consolidato e all’EBITDA di TELUS International per il 2019), sui potenziali piani e sulle tempistiche di un’offerta pubblica (IPO) da parte di TELUS International e sul valore d’impresa previsto di TELUS International a seguito dell’acquisizione. Per natura, le informazioni prospettiche richiedono l’elaborazione di ipotesi e stime da parte di TELUS e sono soggette a rischi e incertezze intrinseci. Non vi è garanzia riguardo al completamento dell’acquisizione secondo i termini previsti o alle condizioni descritte nel presente comunicato, all’ottenimento delle necessarie approvazioni normative, al raggiungimento dei risultati finanziari previsti o alla concretizzazione dei presunti vantaggi dell’operazione (compreso l’aumento del valore d’impresa di TELUS International), né al fatto che TELUS International perfezionerà una IPO o che quest’ultima sarà completata nei tempi prestabiliti. Sussiste un notevole rischio che le informazioni prospettiche non si rivelino accurate. Le informazioni prospettiche contenute nel presente comunicato descrivono le nostre aspettative alla data della pubblicazione e, di conseguenza, sono soggette a variazioni dopo tale data. Si raccomanda ai lettori di non fare indebito affidamento sulle informazioni prospettiche poiché, a causa di una serie di fattori, gli effettivi eventi futuri potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli descritti nelle informazioni prospettiche. Pertanto, il presente comunicato stampa è soggetto al disclaimer e va interpretato con riferimento alle ipotesi, alle riserve e ai fattori di rischio di cui alla discussione e all’analisi del Management di TELUS per il terzo trimestre 2019 e alla relazione annuale 2018, e contenuti in altri documenti di divulgazione al pubblico di TELUS e depositati presso le autorità di vigilanza sui mercati in Canada (SEDAR su www.sedar.com) e negli Stati Uniti (EDGAR su sec.gov). Fatte salve le disposizioni di legge, TELUS non si impegna né si obbliga ad aggiornare o rivedere le informazioni prospettiche.

