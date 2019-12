De fusie betekent voor TELUS International een aanzienlijke schaalvergroting en verhoging van de ondernemingswaarde tot zo'n 5 miljard Canadese dollar

Dankzij verdere groeimogelijkheden verkrijgt TELUS International een uitstekende uitgangspositie om in de komende 12-24 maanden een eerste beursgang te maken

VANCOUVER, Brits-Columbia, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) kwam vandaag met het bericht overeenstemming te hebben bereikt over de overname van Competence Call Center (CCC) via TELUS International – innovator op het gebied van klantervaring en ontwerper en aanbieder van de volgende generatie digitale oplossingen voor wereldwijde merken. Competence Call Center is een toonaangevende aanbieder van zakelijke diensten met hoge toegevoegde waarde die zich voornamelijk bezighoudt met klantrelatiebeheer en contentmoderatie. Met de overname van de passiva en het eigen vermogen van CCC is een bedrag van zo'n EUR 915 miljoen gemoeid en de transactie is nog behoudens de gebruikelijke laatste aanpassingen.



"Wij heten de medewerkers en klanten van Competence Call Center van harte welkom in onze TELUS-familie", aldus Darren Entwistle, president en CEO van TELUS. "De vandaag aangekondigde overname betekent voor TELUS International een flinke uitbreiding van de schaalgrootte en diversiteit – een belangrijke en gedifferentieerde groeifactor voor TELUS – en een aanzienlijke toename van de geschatte ondernemingswaarde van de organisatie tot zo'n CAD 5 miljard. De verbrede competenties van de gecombineerde onderneming tillen de wereldwijd befaamde klantervaring en innovatieve digitale oplossingen, die synoniem zijn met het merk TELUS International, naar een nog hoger niveau. Een belangrijk aspect van de fusie is de positieve uitwerking ervan op de financiële en operationele slagkracht van TELUS, wat de verbetering van onze toonaangevende breedbandnetwerken in Canada en onze wereldwijde leiderschapspositie op het gebied van uitmuntende klantenservice ten goede komt. Verder stimuleert de overname van Competence Call Center de voortgang met de succesvolle groeistrategie van TELUS International en beschikt de onderneming hierdoor over een uitstekende uitgangspositie om in de komende 12-24 maanden een eventuele eerste beursgang te doen. Dit geeft de organisatie perspectief op aanhoudende groei in de toekomst."



"De aankondiging van vandaag is een nieuwe, belangrijke mijlpaal in het strategische groeitraject van ons bedrijf, en bouwt voort op ons aanzienlijke momentum in de markt. Ons vermogen om gedifferentieerde klantervaringen te bieden en nieuwe go-to-market-kansen te creëren voor de eersteklas merken waarmee we wereldwijd samenwerken, wordt hiermee verder kracht bijgezet", aldus Jeff Puritt, president en CEO van TELUS International. "Na de fusie telt TELUS International bijna 50.000 zeer bezielde teamleden die diensten verzorgen op het gebied van klantervaring, digitale transformatie, contentmoderatie, de IT-levenscyclus, digitaal advies, risicobeheer en back-officeondersteuning in meer dan 50 talen en vanuit ruim 50 centra in 20 landen verspreid over Noord- en Midden-Amerika, Europa en Azië."

Het oorspronkelijk in Oostenrijk opgerichte CCC stamt uit 1998 en heeft haar hoofdkantoor inmiddels gevestigd in Berlijn, Duitsland. De ruim 8500 medewerkers bieden de bekroonde diensten van de onderneming aan in 11 Europese landen1. CCC werkt samen met internationale merken die toonaangevend zijn in hun vakgebied. Denk hierbij vooral aan de snelgroeiende sectoren voor technologie, media en telecommunicatie, detailhandel en reis en horeca – wat voor TELUS International belangrijke groeiketens zijn. De overname van CCC leidt tot een aanzienlijke diversificatie van de activiteiten en het klantenbestand van TELUS International in Europa. Dankzij de competenties van CCC kan TELUS International de uitmuntende klantenservice waar zij om bekend staat versterken, waaronder voor het toonaangevende draadloze en bekabelde breedbandnetwerk van TELUS in Canada.

Naar verwachting leidt de overname tot een aanzienlijke toename van de schaalgrootte van TELUS International, een belangrijke en gedifferentieerde groeifactor voor TELUS, en versterking van de geconsolideerde financiële en operationele resultaten van TELUS, inclusief omzet, EBITDA en vrije kasstroom. Over het boekjaar 2019 noteert CCC naar verwachting een omzet van zo'n CAD 450 miljoen. Pro forma komt de gecombineerde jaaromzet over 2019 van TELUS International uit boven de CAD 1,75 miljard, en stijgt de EBITDA naar zo'n CAD 400 miljoen. De overname van CCC draagt onmiddellijk bij aan de omzet en EBITDA van TELUS en TELUS International, en komt eveneens de EBITDA-marge van TELUS International ten goede. Bovendien draagt de transactie gezien de lage kapitaalintensiteit van de gecombineerde onderneming naar alle waarschijnlijkheid bij aan een onmiddellijke verruiming van de vrije kasstroom.

"Dit is een enerverende dag voor ons gehele Competence Call Center-team. We kijken uit naar het samenvoegen van de gelijkgestemde culturen van onze twee bedrijven gericht op de zorg voor en ontwikkeling van teamleden en hun betrokkenheid bij het uitdragen van uitmuntende klantenservice", aldus Christian Legat, CEO van CCC. "Wij delen de passie van het TELUS International-team om de klant voorop te stellen en kijken ernaar uit ons tot één organisatie te verenigen en de kracht, het bereik en de prestaties van onze gecombineerde capaciteiten te versterken ten behoeve van onze klanten en teams."

De overname van CCC wordt gefinancierd middels de kredietfaciliteiten op nonrecoursebasis van TELUS International en aanvullend eigen vermogen van TELUS Corporation en Baring Private Equity Asia (BPEA). Als onderdeel van de transactie herinvesteert het senior management van CCC een aanzienlijk deel van hun belang in het eigen vermogen van CCC in TELUS International. De kapitaaldeelnemingen van TELUS Corporation en BPEA bedragen naar verwachting respectievelijk zo'n CAD 165 miljoen en CAD 90 miljoen. Na afloop van de overname behoudt TELUS Corporation een belang van ongeveer 62 procent in TELUS International. De overname is behoudens de gebruikelijke slotbepalingen en goedkeuringen door de relevante toezichthouders. De transactie vindt naar verwachting plaats in het begin van het eerste kwartaal van 2020.

Toekomstgerichte uitspraken:

Dit persbericht bevat uitspraken over verwachte toekomstige gebeurtenissen, waaronder uitspraken met betrekking tot de geplande overname van Competence Call Center (CCC) door TELUS International, de verwachte timing van de transactie, de verwachte voordelen van de transactie en plannen voor de integratie van CCC (inclusief uitspraken over de verwachte omzet van CCC en de verwachte gecombineerde omzet en EBITDA van TELUS International in 2019), mogelijke plannen en de timing van een eerste beursgang door TELUS International, alsmede de verwachte ondernemingswaarde van TELUS International na afloop van de overname. Uit de aard van toekomstgerichte uitspraken vloeit voort dat TELUS aannames en voorspellingen moet doen die onderhevig zijn aan inherente risico's en onzekerheden. Er kan geen enkele garantie worden afgegeven dat de overname volgens verwachting wordt voltooid of plaatsvindt op basis van de in dit persbericht beschreven voorwaarden, dat de vereiste goedkeuringen door de relevante toezichthouders worden verkregen, dat de verwachte financiële resultaten of de verwachte voordelen van de transactie (inclusief de verwachte stijging van de ondernemingswaarde van TELUS International) worden gerealiseerd, of dat de eerste beursgang van TELUS International daadwerkelijk doorgang vindt of plaatsvindt binnen het beoogde tijdskader. Er bestaat een aanzienlijk risico dat de toekomstgerichte uitspraken onnauwkeurig blijken te zijn. De toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht beschrijven onze verwachtingen ten tijde van publicatie, en zijn nadien aan verandering onderhevig. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken. Er spelen namelijk meerdere factoren mee die ertoe kunnen leiden dat gebeurtenissen in de toekomst wezenlijk afwijken van de gebeurtenissen zoals beschreven in de toekomstgerichte uitspraken. Dit persbericht is dienovereenkomstig onderworpen aan de disclaimer en wordt nader gespecificeerd door de aannames, voorbehouden en risicofactoren genoemd in het verslag en de analyse van het management van TELUS over het derde kwartaal van 2019 en in het jaarverslag 2018, alsmede in overige openbare publicaties van TELUS en deponeringen bij effectencommissies in Canada (via SEDAR op sedar.com) en in de Verenigde Staten (via EDGAR op sec.gov). Behalve voor zover wettelijk is vereist, wijst TELUS elke intentie of verplichting om toekomstgerichte uitspraken bij te werken of te herzien af.

________________________

1 Bosnië en Herzegovina, Duitsland, Frankrijk, Letland, Oostenrijk, Polen, Roemenië (TELUS International heeft bestaande vestigingen), Slowakije, Spanje, Turkije, Zwitserland