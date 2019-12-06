Слияние значительно расширяет масштабы деятельности TELUS International и увеличивает ее растущую стоимость до примерно 5 млрд. Канадских долларов.



Потенциал дальнейшего роста TELUS International делает возможным первичное публичное размещения акций, нацеленное на ближайшие 12-24 месяца

VANCOUVER, Британская Колумбия, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Сегодня корпорация TELUS (T-TSX; NYSE-TU) через TELUS International, инноватора в области обслуживания клиентов, который разрабатывает, создает и поставляет цифровые решения нового поколения для глобальных брендов, объявила о своем согласии приобрести частный телефонный центр Competence Call Center (CCC), ведущего поставщика бизнес-услуг с более высокой добавленной стоимостью, с акцентом на управление взаимоотношениями с клиентами и модерацию контента, примерно за 915 миллионов евро (примерно 1,3 млрд. Канадских доларов), включая долг и капитал, с учетом обычных корректировок при закрытии.

«Мы рады принять сотрудников и клиентов Competence Call Center в нашу семью TELUS», - сказал Darren Entwistle, президент и исполнительный директор TELUS. «Сегодняшнее объявление добавляет значительный масштаб и разнообразие TELUS International – это важный и дифференцированный двигатель роста для TELUS - и существенно увеличивает оценочную стоимость предприятия примерно до 5 млрд. Канадских долларов. Расширенные возможности объединенных компаний еще больше повысят качество обслуживания клиентов во всем мире и инновационных цифровых решений, которые отождествляются с брендом TELUS International. Важно отметить, что слияние окажет положительное влияние на финансовую и операционную мощь TELUS, поддерживая развитие наших ведущих в мире сетей широкополосной связи в Канаде, а также наше глобальное лидерство в совершенстве обслуживания клиентов. Более того, приобретение Competence Call Center способствует дальнейшему продвижению успешной стратегии роста TELUS International, позволяя подготовиться к потенциальному первичному публичному размещению акций, нацеленному на ближайшие 12-24 месяца, что позволит организации продолжить рост в предстоящие годы».

«Сегодняшнее объявление является еще одной вехой на пути стратегического роста нашей компании, значительно продвигая нас на рынке и дополнительно поддерживая нашу способность обеспечивать дифференцированный опыт работы с клиентами и открывать новые возможности выхода на рынок высоко оцениваемых брендов, с которыми мы сотрудничаем по всему миру, - сказал Jeff Puritt, президент и генеральный директор TELUS International. - После слияния возросшие размеры и маcштабы TELUS International в свою очередь позволят привлечь до 50-ти тыс мотивированных сотрудников, которые смогут обеспечить высококачественное обслуживание клиентов, цифровое преобразование, модерацию контента, жизненный цикл ИТ, консультативные и цифровые услуги, управление рисками и бэк-офис поддержку на более чем 50 языках из более чем 50 центров доставки в 20 странах Северной и Центральной Америки, Европы и Азии».

Основанная в Австрии в 1998 г. сo штаб-квартирой в Берлине, CCC предоставляет свои отмеченные наградами услуги в 11 европейских странах1 с более чем 8.500 сотрудниками. CCC сотрудничает с ведущими мировыми брендами, в первую очередь, с быстрорастущими компаниями из таких секторов как высокие технологии, медиа и телекоммуникации, розничная торговля, а также сфера путешествий и гостиничного бизнеса - ключевыми направлениями роста для TELUS International. Приобретение ССС приведет к значительной диверсификации операционной деятельности и клиентской базы TELUS International в Европе. Возможности CCC повысят способность TELUS International предоставлять своим клиентам превосходное качество обслуживания, включая TELUS и его ведущую беспроводную и проводную широкополосную сеть в Канаде.

Ожидается, что это приобретение значительно увеличит масштаб TELUS International, важного и дифференцированного фактора роста TELUS, и поддержит консолидированные финансовые и операционные результаты TELUS, включая выручку, EBITDA и рост свободного денежного потока. Ожидается, что в 2019 финансовом году выручка CCC составит около 450 млн канадских долларов. В предварительном расчете совокупный годовой доход TELUS International за 2019 год превысит 1,75 млрд. долл. США, а EBITDA увеличится примерно до 400 млн. долл. США. Приобретение CCC будет сразу же связано с выручкой и EBITDA для TELUS и TELUS International, а также с рентабельностью по EBITDA для TELUS International. Кроме того, учитывая низкую капиталоемкость объединенного бизнеса, ожидается, что сделка также будет способствовать немедленному увеличению свободного денежного потока.

«Это захватывающий день для всей команды Competence Call Center поскольку мы с нетерпением ждем объединения схожих, одинаково заботливых корпоративных культур наших двух компаний, направленных на развитие и вовлечение каждого члена команды с целью обеспечения постоянно высокого уровня обслуживания клиентов, - сказал Кристиан Легат, генеральный директор CCC. - Мы разделяем стремление команды TELUS International ставить клиентов на первое место и с нетерпением ждем возможности объединиться в единую организацию, чтобы усилить мощь, охват и эффективность наших совокупных возможностей на благо наших клиентов и наших команд».

Приобретение ССС будет финансироваться за счет средств без права регресса TELUS International и дополнительного капитала от TELUS Corporation и Baring Private Equity Asia (BPEA). В рамках сделки высшее руководство ССС реинвестирует значительную часть своей доли участия в CCС в TELUS International. Ожидается, что взносы TELUS Corporation и BPEA в уставный капитал составят приблизительно 165 млн. долл. США и приблизительно 90 млн. долл. США соответственно. После завершения сделки корпорация TELUS сохранит за собой примерно 62% акций TELUS International. Приобретение подлежит обычным условиям закрытия и одобрения регулирующих органов. Закрытие ожидается в начале первого квартала 2020 года.

О TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) - динамично развивающаяся, ведущая мировая компания в области коммуникаций и информационных технологий с годовым доходом в 14,6 млрд. Канадских долларов и 14,5 миллиона подключений клиентов, охватывающих беспроводную связь, передачу данных, IP, передачу голоса, телевидение, развлечения, видео и безопасность. Мы используем наши передовые технологии для обеспечения человечески значимых результатов. Наше давнее обязательство ставить клиентов на первое место пронизывает каждый аспект нашего бизнеса, делая нас лидером по качеству обслуживания и лояльности клиентов. TELUS Health является крупнейшим канадским поставщиком IT услуг в области здравоохранения, а TELUS International поставляет самые инновационные решения бизнес-процессов для некоторых из наиболее известных мировых брендов.

Движимая нашей социальной целью обьединить всех канадцев для добрых дел, наша глубоко осмысленная и устойчивая философия вкладывать там, где мы живем, вдохновила членов нашей команды и тех кто уже вышел на пенссию на пожертвование более 700 миллионов канадских долларов и 1,3 миллиона дней безвозмездной работы на благо местной общины с 2000 года. Это беспрецедентная щедрость и беспрецедентная волонтерская деятельность сделали TELUS самой прибыльной компанией в мире. Для получения дополнительной информации о TELUS, пожалуйста, посетите telus.com.

Прогнозные заявления:

Этот пресс-релиз содержит заявления об ожидаемых будущих событиях, в том числе заявления, касающиеся планируемого приобретения Competence Call Center (CCC) компанией TELUS International, ожидаемых сроков транзакции, ожидаемых выгод от транзакции и планов ее интеграции (включая заявления относительно ожидаемой выручки и совокупной выручки, EBITDA TELUS International в 2019 г.), потенциальные планы и сроки первичного публичного размещения акций (IPO) со стороны TELUS International, а также ожидаемая стоимость TELUS International для предприятия после приобретения. По своей природе прогнозные заявления требуют от TELUS допущений и прогнозов и подвержены рискам и неопределенностям. Не может быть никакой гарантии, что приобретение будет завершено, как ожидается, или на условиях, описанных в этом релизе, что будут получены необходимые разрешения регулирующих органов, что ожидаемые финансовые результаты или ожидаемые выгоды от транзакции (включая ожидаемое увеличение оценочной стоимости TELUS International) будут реализованы, или что IPO TELUS International будет завершено в установленные сроки или не завершено вовсе. Существует значительный риск того, что прогнозные заявления не окажутся точными. Заявления о перспективах, содержащиеся в этом релизе, описывают наши ожидания на момент выпуска пресс релиза, соответственно, могут быть изменены после этой даты. Читателям рекомендуется не чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, поскольку ряд факторов может привести к тому, что фактические будущие события будут существенно отличаться от тех, которые отражены в прогнозных заявлениях. Соответственно, этот пресс релиз подлежит заявлению об отказе от ответственности и квалифицируется с учетом допущений и факторов риска, упомянутых в обсуждении и анализе руководства TELUS за третий квартал 2019 года и в годовом отчете за 2018 год, а также в других документах TELUS для публичного раскрытия информации и регистрации в комиссиях по ценным бумагам в Канаде (на SEDAR на sedar.com) и в Соединенных Штатах (на EDGAR на sec.gov). За исключением случаев, предусмотренных законодательством, TELUS отказывается от каких-либо намерений или обязательств обновлять или пересматривать заявления прогнозного характера.

Для получения дополнительной информации:

TELUS Media Relations

François Gaboury

(438) 862-5136

francois.gaboury@telus.com

TELUS Investor Relations

Robert Mitchell

(647) 837-1606

ir@telus.com

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1 Австрия, Босния и Герцеговина, Франция, Германия, Латвия, Польша, Румыния (у TELUS International уже есть собственные обьекты), Словакия, Испания, Швейцария, Турция



