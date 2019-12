Selskabsmeddelelse nr. 20

Vejle, 6. december 2019



Amerikansk specialist i medicinsk udstyr Jonathan Sorger, Vice President - Research, INTUITIVE SURGICAL (NASDAQ: ISRG), indtræder i bestyrelsen i WATGEN MEDICAL A/S.



Waturu Holding A/S ejer 87,5% af WATGEN MEDICAL A/S. Det resterende ejerskab er fordelt på Belair Medical ApS med 10%, ejet af medstifter, doktor og professor, Peter Bjerring samt af Huidzaken Holding ApS med 2,5%, ejet af Jesper Nørregaard, CEO WATGEN MEDICAL A/S.



WATGEN MEDICAL A/S udvikler løsninger, som skal sikre en bedre behandling af kroniske sårpleje patienter. WATGEN MEDICAL A/S forsker desuden i udviklingen af en ny type behandling til patienter med inflammatoriske hudsygdomme såsom børneeksem.



Om den nye bestyrelsesprofil:



Jonathan Sorger kommer med en MBA fra John Hopkins University, Ph.D, Biomedical Engineering, JH School of Medicine samt B.S., Bioengineering fra University of California. Jonathan Sorger kommer med en bred generel erfaring inden for life-science og medicinsk udstyr. Jonathan Sorger er stærk teknisk og har fokus på kommercialisering. Han er selv opfinder eller med-opfinder på mere end 20 udstedte eller verserende patenter. Han har endvidere opnået imponerende resultater med identificering og adressering af væsentlige uopfyldte kliniske behov, med innovative teknologiløsninger.



“The impact of a diabetic foot ulcer on the life of a patient can be devastating - causing repeated hospitalizations, surgeries for vascular repair, even amputation. With a lifetime risk of a diabetic patient developing this complication estimated to be up to 15% and the cost to heal an average of $20,000 USD, the opportunity to meaningfully impact patient’s lives and reduce the cost-burden to healthcare systems around the world is significant”- udtaler Jonathan Sorger.



”Det er med stor fornøjelse at jeg kan byde velkommen til Jonathan, og jeg forventer at Jonathan vil kunne bidrage aktivt med viden og netværk indenfor sårpleje, som er et stort marked i USA og på globalt plan” – udtaler CEO Jesper Nørregaard.



Jonathan Sorger bliver det første udenlandske medlem af bestyrelsen i WATGEN MEDICAL A/S, hvor der tidligere er kommunikeret en forventning, baseret på et LOI med en professionel investor, om en PRE-IPO kapitalrejsning på 10 MDKK til WATGEN MEDICAL A/S.

LOI aftalen omfatter ligeledes at investor deltager i en kommende børsnotering af WATGEN MEDICAL A/S, hvor der forventes en værdisætning i niveauet +250 MDKK, baseret på markedet samt eksterne professionelle investorer.



Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Västra Hammen Corporate Finance AB

Per Lönn, tlf. +46 40 200 255

Jungmansgatan 12 211 11 Malmö Sweden

www.vhcorp.se



