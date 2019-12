Selskabsmeddelelse nr. 11/2019

Agat Ejendomme A/S har sammen med Udviklingsselskabet By & Havn I/S solgt den fællesejede p-kælder på Amerika Plads til Jeudan A/S.

Ejendommen er solgt for DKK 335,0 mio. med effekt 16. december 2019.

Salget underbygger de udmeldte forventninger om et resultat før skat på DKK 0–10 mio. for regnskabsåret 2019/20.





Agat Ejendomme A/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S har gennem et 50/50 ejet udviklingsselskab solgt p-kælderen på Amerika Plads til den børsnoterede ejendomsvirksomhed Jeudan A/S. P-kælderen er vel-indkørt og omfatter godt 800 p-pladser.

Salgsprisen for den samlede kælder udgør DKK 335,0 mio., og overtagelsesdagen er den 16. december 2019.

Den opnåede salgspris giver en tilfredsstillende avance, ligesom salget styrker koncernens finansielle beredskab.

Salget underbygger ledelsens udmeldte forventninger om et resultat før skat på DKK 0 – 10 mio. for regnskabsåret 2019/20.





Kontaktdetaljer:

Agat Ejendomme A/S

Adm. direktør Robert Andersen

Tel.: +45 88961010

























